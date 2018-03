Turismo on-line cresce em 2018

O setor de viagens é um dos que mais cresce na economia brasileira. Segundo o Ministério do Turismo, somente em 2017 o faturamento das empresas que atuam neste mercado aumentou 4.73%. Além disso, dados preliminares da Associação Brasileira de Operadoras de Turismo – Braztoa, o número de passageiros apresentou um aumento de 10% a 15% em 2017.

Para os empresários do setor a internet foi um dos fatores mais importantes, o relatório Webshoppers 36, divulgado recentemente pela Ebit, confirma as especulações. O mercado de turismo online atingiu R$30 bilhões em 2016, alta de 73% desde 2012, crescimento médio de 15% ao ano.

Fernando Prado, CEO da ClickBus, plataforma de vendas online de passagens rodoviárias, é um dos entusiastas de que os próximos anos devem ser melhores. “As pessoas estão cada vez mais conectadas e em buscas de serviços online. No ano passado tivemos um crescimento de 60% em nosso faturamento, mesmo atuando em um nicho tão específico quanto o e-commerce de passagens rodoviárias, que representa apenas 6% das vendas”, conta. Com quatro anos de mercado a ClickBus é também uma das empresas que tem investido em trazer mais tecnologia para setor.

Já Pettersom Paiva, cofundador e CEO do Voopter, aplicativo de comparação de passagens aéreas, “O momento é incrível para o setor e estamos preparados para aproveitar esse movimento ascendente do mercado para continuar nosso crescimento orgânico”. O aplicativo chegou ao quinto ano com mais de 40 milhões de acessos e atendeu 25 milhões de usuários únicos.

