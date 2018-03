Universidade Federal do Amapá oferta curso de Libras para não surdos

O projeto de extensão “Libras para Comunidade – níveis I, II e III”, que oferta aulas gratuitas à pessoas ouvintes (não surdos) da comunidade acadêmica da Universidade Federal do Amapá (Unifap) e sociedade em geral, abrirá nos dias 14 e 15 de março de 2018 as inscrições para as turmas 2018. Este ano, a inscrição de alunos e cadastro reserva será realizada exclusivamente via internet, no link https://goo.gl/forms/aXyckRGOBBNOq1k43. Caso as vagas sejam preenchidas antes do término do período de inscrições, estas serão encerradas.

Serão ofertadas 285 vagas, sendo 45 para a comunidade acadêmica da Unifap e 240 para o público externo. Do total de vagas, 150 são para as turmas do campus universitário Marco Zero do Equador, em Macapá (AP), e 135 para as turmas de Santana (AP). Podem se inscrever candidatos com idade mínima de 17 anos.

Os inscritos deverão confirmar a matrícula presencialmente nos dias 21 e 22 de março, das 15h às 21h, no auditório do Departamento de Letras e Artes (Depla), situado no campus Marco Zero, das 15h às 21h, munidos do formulário de inscrição (Anexo I) e dos documentos listados no edital de seleção. Os candidatos deverão, ainda, doar um pacote de leite em pó de 400g (para quem concorrer às vagas de Macapá) ou um pacote de café em pó de 400g (para o candidato às vagas de Santana).

O projeto de extensão “Libras para a Comunidade – níveis I, II e III” tem como objetivo capacitar pessoas para desenvolver uma comunicação básica entre pessoas surdas e não surdas (ouvintes) nos diversos contextos sociais, despertar o interesse pelo aprendizado da língua e proporcionar um importante instrumento de comunicação e inclusão social. A metodologia do curso é voltada para pessoas ouvintes, podendo contar com a participação de surdos como visitantes, conforme direcionamento dos professores.

O curso terá duração de três meses, no período de março a junho de 2018, com carga horária de 180h, distribuída em três aulas semanais. Ao final do curso, o participante receberá certificado de conclusão. O resultado final sai no dia 20 de março e as aulas iniciam no dia 27 do mesmo mês.

Confira a íntegra do edital de seleção aqui.

Serviço

Inscrição para o curso de extensão “Libras para Comunidade – níveis I, II e III”. Dias 14 e 15 de março de 2018, exclusivamente via internet, no link https://goo.gl/forms/aXyckRGOBBNOq1k43. Edital disponível aqui. Informações pelo telefone 4009-5153.

Jacqueline Araújo

Jornalista – DRT 2633/PA