Livro infantil do jornalista Paulo Almeida participa do 8º Fórum Mundial da Água

Convidado para participar da programação do 8º Fórum Mundial da Água, que será realizado em Brasília no período de 18 a 23 de março, o escritor e jornalista Paulo Almeida apresentará seu livro infantil “Feche a Torneira e Abra um Sorriso” com uma divertida contação de história. Os encontros acontecerão no domingo, 18/03, às 9h30 e às 14h, e depois na quinta-feira, 22/3, às 10h, no espaço Vila Cidadã, localizado no Estádio Nacional Mané Garrincha, com entrada gratuita.

Recomendada para todas as idades, a obra conta as aventuras do menino Arthur que, ao questionar se a água do mundo tem fim, encontra a última gotinha de água do planeta. A partir daí, tem início sua tentativa de preservar a água e passar essa mensagem para todos os seus amigos. “A educação é a chave para um futuro melhor. Quem aprende a cuidar do meio ambiente desde pequeno, tem mais chance de crescer atento aos recursos naturais. Levar esta mensagem para um dos congressos ambientais mais importantes do mundo é uma ótima oportunidade para compartilharmos ainda mais o uso racional deste recurso”, ressalta Paulo Almeida.

Organizado pelo Conselho Mundial da Água, o 8º Fórum Mundial da Água é o maior evento global sobre o tema e tem como objetivo promover a conscientização, construir compromissos políticos e provocar ações para facilitar a proteção da água. Mais informações http://www. worldwaterforum8.org