Novo Floratta traz a mais pura essência da lavanda para uma leitura única e surpreendente

Novidade do Boticário apresenta o clássico ingrediente da perfumaria mundial em uma interpretação fascinante, e mostra para as mulheres que o amor não precisa ser clichê

Floratta acredita que os melhores romances são espontâneos e cheios de surpresa. Por isso, convida as mulheres para se permitirem a viver novas experiências e perceberem que o amor não precisa ser clichê com o novo Floratta Amor Lavanda. Para criar a fragrância, O Boticário foi até o Sul da França buscar a mais pura essência da flor de lavanda. Surpreendente como os melhores amores, ela combina notas refrescantes com nuances frutais suculentas em uma interpretação nada clichê do clássico da perfumaria mundial.

Floratta Amor de Lavanda chega às lojas, e-commerce (www.boticario.com.br) e revendedoras da marca em todo país complementando uma das mais importantes linhas da perfumaria feminina do Boticário. A versão mais pura da lavanda é resultado de uma técnica especial de extração do óleo essencial, que o Boticário tem exclusividade na América Latina. Ela usa apenas as flores na destilação – excluindo folhas e caules. “A melhor lavanda do mundo, com a extração mais pura, dá origem a uma interpretação única e surpreendente. Floratta Amor de Lavanda é uma versão muito mais sofisticada da lavanda, sem deixar de lado sua refrescância e jovialidade. A deliciosa combinação de flores e frutas conferem um ar de extrema feminilidade à fragrância para completar essa deliciosa explosão de cheiros”, diz o Gerente de Perfumaria do Boticário, Jean Bueno.

A criação é assinada pelas perfumistas francesas Christelle Laprade e Fanny Grau, da Casa de Fragrância Symrise. Na infância, elas moraram perto dos campos de lavanda de Provence, no Sul da França. E a nuvem perfumada que se criava em cada primavera foi a inspiração para chegar ao novo Floratta.

O frasco transparente revela o líquido lilás da fragrância, inspirado na cor dos campos da flor. Ele traz também traços finos e delicados, e tramas florais em alto relevo, no tom rosé, marca de toda a linha Floratta.

Para complementar a perfumação, a fragrância chega acompanhada do Creme Hidratante Amor de Lavanda – que proporciona toque aveludado, absorção rápida e hidratação por até 48 horas.

SERVIÇO

Floratta Amor Lavanda Des. Colônia, 75ml

Preço Nordeste: 85,90

Preço para demais regiões do Brasil: R$ 95,90

Floratta Amor de Lavanda Creme Hidratante Des. Corporal, 200g

Preço: R$ 39,90

Textura cremosa

Rápida absorção

Hidratação por até 48 horas

Não deixa a pele oleosa

Sobre O Boticário

O Boticário é uma empresa do Grupo Boticário. Inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), tem hoje a maior rede franqueada de cosméticos do Brasil, com mais de 3.700 pontos de vendas em cerca de 1750 cidades brasileiras e mais de 900 franqueados. Seus produtos têm preços acessíveis, sofisticação e tecnologia de ponta. São mais de 850 itens, entre maquiagem, perfumaria e cuidados pessoais, como cremes, protetores solares, loções, desodorantes, shampoos, sabonetes, entre outros.