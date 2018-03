Prefeitura abre inscrições para ocupação do Espaço do Empreendedor no Residencial Jardim Açucena

Estão abertas as inscrições para empreendedores populares que foram contemplados com apartamentos no Jardim Açucena, localizado na zona sul de Macapá. São 83 vagas para ocupação do Espaço do Empreendedor. Mais de 400 empreendedores compareceram à reunião de lançamento do edital de chamada pública. O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec), com apoio de técnicos do Habitacional e Sebrae Amapá, teve como objetivo apresentar o edital e esclarecer dúvidas dos interessados.

O Espaço do Empreendedor dentro de um residencial do Programa Minha Casa, Minha Vida é o primeiro a ser executado no país, onde poderão ser feitas atividades empreendedoras, como venda de confecção, acessórios eletroeletrônicos, artesanato, açaí embalado, hortifrúti, lanches, pequenas refeições e pequenos serviços de assistência técnica. A empreendedora Maria do Espírito Santo, há 3 anos, trabalha com venda de comidas típicas e está muito feliz por saber que o empreendedor popular terá um espaço. “É maravilhoso saber que a prefeitura se preocupa com os ambulantes e, principalmente, com os moradores do Jardim Açucena, é um presente para nós, porque trabalhar regularizado é muito bom, espero ser contemplada com um dos espaços”, relata.

De acordo com o titular da Semdec, Luciano Dias, a chamada pública se faz necessária para garantir oportunidade ampla a todos os que têm interesse de comercializar produtos ou serviços dentro do habitacional. “Montamos um edital pensando justamente em oportunizar todos os que têm interesse em atuar como empreendedor popular e os que já atuam informalmente, com apoio do Sebrae. As pessoas contempladas poderão se formalizar e trabalhar em um espaço reservado para o empreendedorismo”, explicou.

As inscrições iniciaram nesta quarta-feira, 14, e poderão ser feitas até 22 de março. Os interessados devem comparecer à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, localizada na Rua Manoel Eudoxio Pereira, nº 2438, bairro Trem, das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira. Deverão estar munidos dos seguintes documentos: original e cópia do documento que comprove ser proprietário/beneficiário titular contemplado do imóvel, original e cópia da célula de identidade e CPF, original e cópia da certidão de nascimento de filhos menores de idade (caso tenha) e original e cópia do comprovante de endereço onde já desenvolveu ou desenvolve alguma atividade comercial (caso já atue como empreendedor popular).

Aline Brito