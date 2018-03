Roda de conversa abordará os processos criativos da música brasileira

A Prefeitura de Macapá realizará no dia 24 de março, às 17h, no Restaurante Norte das Águas, no complexo do Araxá, uma roda de conversa com o tema Processos criativos da música brasileira. O evento, que será aberto ao público, contará com a presença do escritor paraense Ruy Godinho, que hoje mora em Brasília (DF).

Godinho, além de escritor, é produtor multimídia, pesquisador, radialista, ator, diretor e divulgador da Música Popular Brasileira, onde já está no 4º volume do livro “Então foi assim”, que relata a história do momento exato de criação da música, de quem fez a letra e quem fez a melodia.

Para o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Sérgio Lemos, “este é um momento ímpar para os nossos artistas, estudantes de música e amantes da música amapaense compartilharem suas experiências e provocarem que o próximo volume do livro seja voltado para as nossas músicas da terra”.

Edem Jardim