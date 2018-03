5 exercícios para um corpo mais saudável, segundo Harvard

Lista faz parte da pesquisa especial Starting to Exercise – publicada pelo departamento da Harvard Medical School

Daniele Barbosa

São Paulo – Um relatório especial do departamento da Harvard Medical School listou as melhores atividades físicas que todas as pessoas – independente da faixa etária – podem e devem fazer para melhorar a saúde e consequentemente diminuir os riscos de algumas doenças.

Comandada pela professora de medicina I-Min Lee, a lista faz parte do guia Starting to Exercise, que, além de ranquear os melhores exercícios, traz também dicas de como manter a rotina e a motivação na hora de praticar alguma atividade física.

De acordo com o levantamento, alguns tipos de exercícios podem fazer maravilhas para a saúde, pois ajudam no controle do peso, fortalecem os ossos, protegem as articulações e melhoram até a memória.

Confira a seguir os 5 exercícios recomendados pela Harvard Medical School:

1 – Natação

Ideal para quem sofre com problemas nas articulações, a natação e outros esportes aquáticos, como a hidroginástica, são treinos poderosos, pois aliviam a tensão do corpo, queimam calorias, tonificam os músculos e melhoram até o estado mental da pessoa.

2 – Tai Chi Chuan

Já foi cientificamente comprovado que o Tai Chi Chuan controla a perda de memória. Essa arte marcial chinesa não é apenas boa para mente, mas também para o corpo. Por conta dos movimentos suaves, o Tai Chi provoca relaxamento do corpo e ajuda a aliviar todo o estresse.

Ainda de acordo com a pesquisa, a arte marcial é indicada para todas as idades. Para os idosos, ela ajuda da sustentação do equilíbrio.

