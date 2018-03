8 fatos sobre a vida de Stephen Hawking e sua importância para a ciência

Mesmo convivendo com a esclerose lateral amiotrófica, astrofísico contribuiu com diversas teorias para a física moderna

Os entusiastas da ciência amanheceram mais melancólicos hoje com a morte do astrofísico Stephen Hawking. A GALILEU relembra alguns fatos que marcaram a vida de um dos cientistas mais notáveis da história.

1. Datas singulares

Hawking nasceu no dia 8 de janeiro de 1942, quando fazia exatamente 300 anos que Galileu Galilei havia morrido. Hawking nos deixou em 14 de março de 2018, data em que Albert Einstein completaria 139 anos.

2. Aos 21 anos, foi diagnosticado com ELA

A esclerose lateral amiotrófica, mais conhecida como ELA, é resultado de uma degeneração progessiva de neurônios motores do cérebro e da medula espinhal, responsáveis por atrofiar a musculatura do indivíduo.

Na década de 1960, quando Hawking foi diagnosticado, os médicos acreditavam que ele sobreviveria apenas três anos com a doença. Surpreendendo a todos, o astrofísico viveu até os 76.

O fato de trabalhar com a ciência foi algo que o ajudou a superar os limites físicos. “A ciência é uma área boa para pessoas deficientes porque ela precisa principalmente da mente”, afirmou.

3. Sua vida amorosa também foi bastante noticiada

Stephen Hawking se casou duas vezes. O primeiro matrimônio durou três décadas e deu ao astrofísico três filhos com a educadora inglesa Jane Hawking, autora do livro A Teoria de Tudo: A Extraordinária História de Jane e Stephen Hawking (Editora Única, R$ 39,90, 448 páginas). Logo após a separação, em 1995, o cientista se casou com uma de suas enfermeiras, Elaine Mason, com quem teve um relacionamento conturbado.

Em 2006, Elaine foi acusada pela filha de Hawking e por outra enfermeira de agredir e maltratar o cientista. No mesmo ano, se separaram, apesar de Hawking não ter confirmado o abuso.

Nos anos 2000, o astrofísico também foi flagrado duas vezes em boates, ao lado de enfermeiras, um dono de uma casa noturna e dançarinas.

4. Escreveu vários livros, inclusive infantis

Além de criar complexas teorias, Stephen Hawking também se dedicou à divulgação científica e assim pôde inspirar milhares de pessoas a se interessarem por ciência.

Escreveu junto com a sua filha, a jornalista Lucy Hawking, uma série de livros infantis que apresentam para as crianças as principais ideias da física através das aventuras do cientista George.

Entre seus outros best-sellers, está Uma Breve História do Tempo (Intrínseca, R$ 39,90, 256 páginas), que já vendeu mais de 10 milhões de exemplares no mundo todo e ficou 237 semanas na lista de mais vendidos do Sunday Times.

Veja mais no site Galileu