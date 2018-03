Amazônia Protege reforça combate ao desmatamento ilegal

A iniciativa já resultou em 1088 ações civis públicas

O combate ao desmatamento ilegal ganhou um reforço com o projeto Amazônia Protege, lançado em novembro pelo Ministério Público Federal. A iniciativa já resultou em 1088 ações civis públicas que cobram na justiça a reparação ambiental e a responsabilização dos envolvidos.

Os pedidos são baseados em laudos periciais elaborados a partir da análise de imagens de satélite do ciclo de monitoramento 2015/2016. São considerados os desmatamentos de áreas iguais ou superiores a 60 hectares na Amazônia.

As ações foram instauradas em seis dos nove estados da Amazônia Legal. O maior número está concentrado em Mato Grosso: 301. O Pará aparece em segundo lugar com 293, em seguida Amazonas com 258, Rondônia com 223, Roraima oito e Acre com cinco ações. As multas cobradas ultrapassam R$ 2 bilhões.

Sobre o projeto

O Amazônia Protege é um projeto idealizado pelo Ministério Público Federal que pretende combater o desmatamento ilegal na Floresta Amazônica brasileira, com uma nova metodologia de trabalho, que utiliza imagens de satélite e cruzamento de dados públicos.

Veja mais no Portal Amazônia