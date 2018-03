Músicas com frases e versos que representam a Amazônia

O ChicoTerra.com fez uma seleção de 06 frases de músicas que lembram e representam toda a história e o valor do povo da Amazônia, além de toda riqueza que permeia esta região que merece todo o nosso respeito. Confira a nossa lista.

A Amazônia é conhecida mundialmente pela riqueza natural que possui, abrigando diversas espécies, extensões de floresta, frutos, povos e o um dos rios mais famosos, o Rio Amazonas. Mas o que muita gente mundo afora não conhece, e que também é considerada uma riqueza amazônica, é a música.

Com letras carregadas de história, lutas e paixões, as músicas da Amazônia simbolizam a trajetória de um povo guerreiro, sofrido, mas acima de tudo esperançoso.

Pensando nisso, reunimos nesse texto algumas frases que representam o “som da floresta”. Veja agora a nossa seleção de músicas de cantores da Amazônia:

Zeca Preto

5. “Abre a porta do quintal, podes entrar/ Sou fruta de vez no teu pomar/ Toma logo esse açaí/ Devora esses olhos castanhos do Pará”

“Tomara”, música de George Farias e letra de Zeca Preto (paraense, que atualmente vive em Boa Vista, Roraima. Assim como Eliakin Rufino, tem grande importância na cultura de Roraima)

Eliakin Rufino

“As mulheres índias,

Longe da maloca e da floresta

Sobrevivem como desempregadas domésticas

E as milhares de meninas e meninos

Fazem papel de índio no boi

Durante as festas juninas

Tudo índio, tudo parente”.

“Tudo índio”, música de Eliakin Rufino (nascido em Boa Vista, Roraima. Um dos artistas mais completos e influentes na Amazonia).

Nilson Chaves

2. “Põe tapioca

Põe farinha d’água

Põe açúcar

Não põe nada

Ou me bebe como um suco

Que eu sou muito mais que um fruto

Sou sabor marajoara

Sou sabor marajoara

Sou sabor…”

Sabor Açaí, música de Joãozinho Gomes e Nilson Chaves (paraense, um dos expoentes da música da Amazônia).

Chico Terra

3. “Tiraram o acento da Amazônia. Tiraram do povo o sustento. Tiraram a vida de Chico(Mendes) Meu Deus, assim eu não aguento.”

“Reforma Amazongráfica”, música de Chico Terra (amapaense, artista reconhecido por divulgar a música amazonida em sua rádio web).

Jean Carmo

4. “Conta a história do Amapá, diz a lenda da Amazônia: saímos perdendo no brilho do ouro, cavacos e pedras. Sorrisos quietos, vendendo tesouros, perdendo tesouros”.

“Triste Legado”, música de Jean Carmo (músico amapaense)

De acordo com o próprio autor, a música foi criada a fim de contar “um pouco da história do Amapá, (…) falo do Amapá na segunda guerra: uma cruz na cachoeira, submersos nazistas, aviões abatidos, exploração da pedra negra (manganês). Falo sobre a cultura afro na forma do batuque e marabaixo, quando houve uma orquestra no curiau e no início da exploração de madeira para produção de celulose”.

Célio Cruz

6. “Candeia de estrela para iluminar a rua quando meu amor passar”.

“Candeia de Estrelas”, música de Célio Cruz (músico amazonense).

Evidente que existem muito mais músicas que podem representar a riqueza da Amazônia. Nesta seleção reunimos apenas algumas. E você? Existe alguma música ou frase de música que acredita que representa bem a região Norte do país? Deixe sua opinião nos comentários!

Lívia Almeida Foto: Chico Terra