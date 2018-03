Curso teórico e exames de aptidão: o que muda na hora de renovar a CNH

Uma decisão do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) modifica os requisitos para quem quer fazer ou renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Publicada no dia 8 no Diário Oficial, a resolução 726/2018 substitui a 168/2004 e entra em vigor em junho. Veja quais serão as mudanças:

Renovação da CNH

Como é: um curso ou prova de atualização é realizado somente se o vencimento da CNH atingir cinco anos.

Como vai ficar: quem tiver de renovar a habilitação deverá fazer um curso teórico de 10 horas/aula (presencial ou a distância) e passar por uma avaliação. A carga horária é maior para quem tem a CNH vencida há mais de cinco anos (15 horas/aula).

Exames de aptidão física e mental serão exigidos para todas as categorias. Habilitados nas categorias C, D e/ou E precisarão, ainda, passar por exame toxicológico de larga janela de detecção.

