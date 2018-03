Diretora-gerente do FMI aponta incertezas crescentes na economia global

Christine Lagarde citou tensão comercial, volatilidade nos mercados e geopolítica como ameaças ao crescimento global

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, apontou em texto publicado no site da instituição nesta quinta-feira o que ela classificou como três incertezas crescentes à economia global: a tensão comercial, a volatilidade nos mercados e a geopolítica.

No texto, Lagarde aponta as prioridades que a instituição vai levar à reunião do G-20 na próxima semana na Argentina. “Quando nos encontrarmos em Buenos Aires, nosso foco estará sobre as políticas necessárias para proteger o impulso de crescimento global em relação aos riscos negativos e reforçar o crescimento no futuro”, comentou.

“Mas mesmo que o sol ainda brilhe na economia global, há mais nuvens no horizonte. Proponho reflexão sobre as preocupações crescentes com as tensões comerciais, o recente aumento da volatilidade nos mercados financeiros e a geopolítica mais incerta.”

Na avaliação de Lagarde, o FMI e os membros do G-20 devem trabalhar para reduzir as resistências ao comércio. “Não devemos criar obstáculos”, afirmou.

Veja mais no site Estadão