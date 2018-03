Março: mês de conscientização e prevenção ao câncer colorretal

O câncer colorretal é uma doença que pode atingir pessoas de diferentes faixas-etárias e que está diretamente relacionado aos maus hábitos de vida e, em uma pequena parcela, associado com o fator hereditário (carga genética transferida de geração para geração).

O mês de março foi escolhido por entidades de apoio à causa, para chamar a atenção para a importância da prevenção à doença que, no Amazonas, é a quinta neoplasia maligna mais incidente nos homens e a quarta nas mulheres, apontam dados da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), unidade de referência em cancerologia na Amazônia Ocidental.

Dados

Dados divulgados no início do ano pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca), órgão subordinado ao Ministério da Saúde (MS), apontam que no estado, 280 novos diagnósticos devem ser registrados neste ano, a maior parte (170) em mulheres.

Veja mais no site Manaus Alerta