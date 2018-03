Nova máscara do Boticário traz efeito cílios de boneca de forma prática

Perfect Doll, lançamento da linha Intense, alonga e aumenta o volume dos cílios em até oito vezes

São cílios de boneca que você quer? Intense te ajuda! A Duo Máscara de Cílios Perfect Doll, lançamento do Boticário, garante um olhar incrível, com cílios volumosos e super alongados. A nossa diva Anitta já se jogou na praticidade dessa nova máscara, que tem formato anatômico, confere precisão na aplicação e ainda é compacta para caber em qualquer nécessaire e na bolsa da balada. Com Perfect Doll é possível estar sempre com aquele olhar encantador em qualquer lugar e em apenas dois passos: pá-pum. A Duo Máscara de Cílios Perfect Doll estará disponível nas lojas, no e-commerce e com as revendedoras da marca a partir de 05 de março.

A máscara garante olhões bem destacados e funciona como um produto 2 em 1: uma de suas extremidades tem cerdas de silicone que alongam e definem os cílios. Na outra ponta, um pente com cerdas de nylon aumenta o volume dos cílios em até oito vezes. O uso combinado das duas opções garante cílios incríveis, como efeito boneca. O resultado é de longa duração, não borra e dá um up em qualquer produção.

O Boticário uniu as duas funcionalidades em um único produto porque muitas consumidoras usavam mais de uma máscara para obter o efeito desejado. “Intense descomplica a vida, simplifica a maquiagem e garante um look de alto impacto”, explica Diego Costa, gerente de maquiagem do Boticário.

Serviço

Intense Duo Máscara para Cílios Perfect Doll

Preço: R$ 49,90

• Realça o olhar;

• Fácil aplicação;

• Cílios mais alongados e com 8x mais volume;

• Não borra após a aplicação;

• Longa duração;

• Alta cobertura.

Sobre O Boticário

O Boticário é uma empresa do Grupo Boticário. Inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), tem hoje a maior rede franqueada de cosméticos do Brasil, com mais de 3.700 pontos de vendas em cerca de 1750 cidades brasileiras e mais de 900 franqueados. Seus produtos têm preços acessíveis, sofisticação e tecnologia de ponta. São mais de 850 itens, entre maquiagem, perfumaria e cuidados pessoais, como cremes, protetores solares, loções, desodorantes, shampoos, sabonetes, entre outros.