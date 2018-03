Rede Brasil Mulher será lançada pelo Ifap com capacitação para 720 mulheres

Em parceria com a Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres da Presidência da República, o Instituto Federal do Amapá (Ifap) vai implantar a Rede Brasil Mulher no estado do Amapá com oferta de curso de capacitação para 720 mulheres em vulnerabilidade social, nos municípios de Laranjal do Jari, Macapá, Oiapoque, Pedra Branca do Amapari, Porto Grande e Santana. Criada pelo Decreto Presidencial nº 9.223, de 6 de dezembro de 2017, a Rede Brasil Mulher será lançada no Amapá a partir do dia 23 deste mês.

A programação de lançamento contará com a participação da secretária nacional de Políticas para Mulheres, Fátima Pelaes, e da reitora do Ifap, Marialva Almeida, e ocorrerá no seguinte calendário: dia 23, no campus Porto Grande, às 18h30; dia 24, no Centro de Referência Educação a Distância de Pedra Branca do Amapari, às 9h30; dia 25, nos campi Macapá e Santana, às 9h30 e às 15 horas, respectivamente; e no dia 28, nos campi Laranjal do Jari e Oiapoque, às 14 horas.

Em cada um dos seis municípios, o Ifap vai ofertar três turmas com 40 vagas do curso “Empreendedorismo para Mulheres”, na modalidade de ensino presencial, com carga horária de 160 horas. A seleção das alunas ocorrerá diretamente no campus onde será realizado o curso. De acordo com a Coordenação Geral do Projeto Rede Brasil Mulher no Ifap, ligada à Pró-Reitoria de Extensão (Proext), a previsão é que as inscrições das alunas ocorra ainda neste mês de março e o curso comece em abril. O edital será lançado em breve.

Igualdade – A Rede Brasil Mulher é uma articulação nacional de órgãos e entidades públicas, empresariais e organizações da sociedade civil, com a finalidade de estimular ações que promovam a igualdade entre mulheres e homens, de modo a proporcionar a dignidade e a autonomia da mulher e contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país. É uma estratégia de mobilização nacional em rede para alcançar os objetivos da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), principalmente o objetivo quinto, “alcalçar a igualdade de Gênero e empoderar todas as Mulheres e Meninas”.

São eixos de atuação da Rede Brasil Mulher: saúde, educação, autonomia econômica e igualdade no mundo do trabalho; enfrentamento e combate à violência contra a mulher e fortalecimento e participação das mulheres nos espaços de poder e decisão.

Entre os objetivos, estão contribuir para a redução da desigualdade entre mulheres e homens, por meio da formação de gestores, profissionais de educação e estudantes em todos os níveis e modalidades de ensino, e promover o acesso e a permanência de meninas, jovens e mulheres na educação de qualidade, contribuir para a autonomia econômica e para a igualdade de tratamento e oportunidade das mulheres no mundo do trabalho, urbano ou rural, no que se refere ao acesso, à remuneração e à ascensão, de forma a reduzir as desigualdades geracionais de classe, de raça e de etnia, bem como fomentar e fortalecer a participação plural e multirracial das mulheres nos espaços de poder e decisão, por meio da promoção de mudanças culturais, legislativas e institucionais que contribuam para a construção de valores igualitários e democráticos.

Mobilização – Para divulgar a Rede Brasil Mulher, a pró-reitora de Extensão do Ifap, Érika Bezerra, realizou reunião no dia 6 deste mês, na Associação dos Moradores do Macapaba (Asmorema), com a participação de mais de 200 mulheres. Uma das participantes foi a moradora Alexandra Pereira.

“Por meio do curso de empreendedorismo para mulheres, pretende-se impactar de forma positiva a vida de muitas mulheres que estejam em condições de vulnerabilidade social, no sentido de promover a autoestima, autonomia, a qualificação, o empoderamento, assim como o resgatar a dignidade e igualdade de direitos”, afirma a coordenadora geral Ana Cláudia Penha.

Serviço:



Instituto Federal do Amapá (Ifap)

E-mail: comunicacao@ifap.edu.br

Twitter: @ifap_oficial

Facebook:/ institutofederaldoamapa Departamento de Informação, Comunicação e Eventos – DeiceInstituto Federal do Amapá (Ifap)E-mail:Twitter: @ifap_oficialFacebook:/institutofederaldoamapa Fone: 981183510 (whatsapp)