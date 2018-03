SESI Amapá abre vagas de estágio para estudantes de nível superior e técnico

Macapá – O Serviço Social da Indústria (SESI) Amapá abriu vagas para contratação de estagiários de nível superior nas áreas de Educação Física, Administração, Pedagogia, Arquitetura e Urbanismo ou Engenharia Civil, Contabilidade, Direito, Sistemas de Informação e/ou Tecnologia em Redes de Computadores e/ou Engenharia da Computação. Além de oportunidade para estudantes de curso técnico em Segurança do Trabalho e tecnologia em Secretariado.

Os aprovados na seleção serão lotados nas unidades da instituição localizadas em Macapá. Os interessados deverão acessar o site www.ap.sesi.org.br para baixar o comunicado (área editais) que rege o processo seletivo nº 003/2018, consultar as orientações e realizar as inscrições no período de 17 a 19 de março de 2018.

Vaga 1:

Formação obrigatória: Cursando a partir do 3º módulo de Técnico em Segurança do Trabalho

Lotação: SESI Macapá

Vaga 2

Formação obrigatória: Cursando a partir do 5º semestre de Educação Física

Lotação: SESI Macapá

Vaga 3

Formação obrigatória: Cursando a partir do 5º semestre de Administração

Lotação: SESI Macapá

Vaga 4

Formação obrigatória: Cursando a partir do 5º semestre de Pedagogia

Lotação: SESI Macapá

Vaga 5

Formação obrigatória: Cursando a partir do 6º semestre de Arquitetura e Urbanismo ou Engenharia Civil

Lotação: Unidade Corporativa SESI/SENAI Amapá

Vaga 6

Formação obrigatória: Cursando a partir do 3º semestre de Tecnologia em Secretariado

Lotação: Unidade Corporativa SESI/SENAI Amapá

Vaga 7

Formação obrigatória: Cursando a partir do 5º semestre de Contabilidade

Lotação: Unidade Corporativa SESI/SENAI Amapá

Vaga 8

Formação obrigatória: Cursando a partir do 6º semestre em Direito

Lotação: Unidade Corporativa SESI/SENAI Amapá

Vaga 9

Formação obrigatória: Cursando a partir do 4º semestre em Sistemas de Informação e/ou Tecnologia em Redes de Computadores e/ou Engenharia da Computação

Lotação: Unidade Corporativa SESI/SENAI Amapá

O processo seletivo ocorre em quatro etapas. A primeira consiste em análise curricular. Quem for aprovado, será submetido à análise documental. A seguir, será convocado para dinâmica de grupo. Por fim, haverá entrevista individual. Todas as fases são eliminatórias. Os selecionados receberão bolsa-auxílio correspondente à 70%, no caso de estagiário de nível superior, e 60%, se for nível técnico, do valor do salário mínimo vigente.

O contrato é válido por 12 meses, podendo ser renovado por igual período. Pessoas que tenham vínculo, natural ou civil, com dirigente ou empregado do Serviço Social da Indústria (SESI) ou do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá estão impedidas de disputar as vagas.