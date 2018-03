Última Semana de inscrições para o Concurso Internacional de Redação de Cartas

Termina na sexta-feira (16), o prazo de inscrições para o 47º Concurso Internacional de Redação de Cartas. O Concurso realizado no Brasil pelos Correios, é promovido em todo o mundo pela União Postal Universal e tem como objetivo incentivar crianças e adolescentes a expressarem a criatividade e aprimorarem seus conhecimentos linguísticos.

O tema dessa edição é: “Imagine que você é uma carta que viaja no tempo. Que mensagem você quer deixar para seus leitores?”. Podem participar estudantes da rede pública e privada de ensino com até 15 anos (completos até 5 de maio de 2018).

Os três primeiros colocados na fase estadual e as respectivas escolas recebem prêmios em dinheiro. O vencedor da fase nacional, além de troféu e R$ 5.000,00, representará o Brasil na etapa internacional. A escola receberá o valor de R$ 10.000,00.

O Brasil já venceu a fase internacional do concurso, que acontece desde 1972, em três edições, sendo o segundo colocado em número de vitórias, atrás apenas da China, que tem cinco medalhas de ouro.

O regulamento completo do concurso está disponível no site dos Correios, no endereço http://www.correios.com.br/sobre-correios/sustentabilidade/vertente-social/concurso-internacional-de-redacao-de-cartas.

A Coordenação do Concurso, no Amapá, informa que está recebendo representantes das escolas, na Agência Central de Macapá, de 8h às 12h e das 14h às 17h30, para orientação e esclarecimento de dúvidas pontuais.

Ascom Correios