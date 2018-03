Carro que pode ter sido usado no assassinato de vereadora foi encontrado em MG

A Polícia Civil de Minas Gerais confirmou que foi localizado, neste domingo (18), no município de Ubá, o carro suspeito de participação na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Os dois foram assassinados a tiros na última quarta-feira (14). A polícia civil do Rio de Janeiro já foi informada e enviou uma equipe para o local.

O domingo no Rio de Janeiro está sendo marcado por um ato em memória de Marielle e Anderson. Centenas de pessoas, entre moradores de comunidades, ativistas, parlamentares, artistas, além de amigos e familiares caminham pela Linha Amarela, no complexo da Maré, na zona norte do Rio, onde Marielle foi criada e começou sua atuação em defesa dos direitos humanos.

Os manifestantes carregam cartazes e faixas cobrando justiça. A todo instante são entoados os dizeres “Marielle, presente!”.

O microfone foi aberto para dar voz exclusivamente às mulheres pretas da favela com discursos que afirmam a importância de não permitir que a violência silencie as lutas da vereadora.

EBC