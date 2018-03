Clécio vistoria obras de construção de UBS’s no distrito do Pacuí

As comunidades do distrito do Pacuí deverão receber ainda este ano mais três Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), que estão sendo construídas pelo Município. No sábado, 17, o prefeito de Macapá, Clécio Luís, acompanhado da vice-prefeita Telma Nery, do senador Davi Alcolumbre, da secretária municipal de Saúde, Silvana Vedovelli, dos subsecretários Eldren Lage e Paulo Dias, equipe técnica e lideranças do distrito, esteve vistoriando os serviços.

Localizadas em Santa Luzia do Pacuí, Cantanzal, Tracajatuba I e São Tomé do Pacuí, as obras são provenientes de emenda parlamentar do ex-deputado federal Evandro Milhomem e do senador Davi Alcolumbre, e irão beneficiar diversas comunidades da região que passarão a ter atendimento de saúde mais próximo.

“Estamos na região do Pacuí em maratona de entrega da unidade do Corre Água e visita às obras de construção de outras unidades, de emenda do senador Davi, que nos possibilitará beneficiar ainda mais os moradores da região. O senador colocou as emendas e faremos toda a cobertura da região, melhorando o atendimento de saúde dessas comunidades”, enfatizou o prefeito.

Além do Pacuí, mais distritos de Macapá também estão sendo contemplados com a reforma e construção de novas unidades, como Ambé, Abacate da Pedreira e Ipixuna. A previsão de entrega das obras é para este ano. “Viemos aqui hoje para acompanhar o prefeito Clécio e vistoriar as obras que estão sendo executadas com as minhas emendas. A gente trabalha em Brasília para buscar valores necessários para complementar os recursos da prefeitura, pois sabemos que, como todas as outras, trabalha com dificuldade”, disse o senador Davi.

