Parquinho feito de material reciclável será entregue nesta terça, 20

Será entregue na manhã desta terça-feira, 20, às 8h, o parquinho “Recrear (Re)criando”, pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), na Escola Wilson Malcher, no bairro Jardim Equatorial, zona sul da cidade. O novo ambiente é resultado da parceria da Prefeitura de Macapá com a construtora Jota ELE e colaboração do senador Radolfe Rodrigues.

A estrutura, feita de material reciclável, com algumas adaptações para atender crianças especiais, tem seis brinquedos fixos e três móveis que farão a diversão dos alunos da Wilson Malcher. Também está em construção um segundo parquinho, na Escola Municipal de Educação Infantil Ana Luiza de Moraes, no bairro Novo Buritizal.

Os espaços fazem parte do Projeto Recrear (Re)criando, da Divisão de Ensino Educacional Especializado da Semed, que visa a montagem de parques ou brinquedos nas escolas, a partir do reaproveitamento de materiais recicláveis, ou material de sobra de obras públicas que possibilitem identificar produtos que também podem ser utilizados como recursos pedagógicos dentro das salas de aula.

Serviço

Data: 20/03 (terça-feira)

Hora: 8h

Local: Escola Municipal de Ensino Fundamental Wilson Malcher

Endereço: Rua João de Castro Sussuarana, nº 110, Jardim Equatorial, esquina com a Rod. JK

Pérola Pedrosa