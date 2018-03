Confira o último artigo que Stephen Hawking escreveu antes de falecer

O britânico publicou seu último trabalho duas semanas antes de falecer. No texto, ele diz ser possível rastrear outros universos buscando a marca que eles deixaram na radiação cósmica de fundo

Apenas duas semanas antes de falecer, o físico britânico Stephen Hawking publicou um artigo sobre a possibilidade de se detectar universos paralelos.

Ficou curioso? O trabalho, intitulado A Smooth Exit from Eternal Inflation? (Uma suave saída da eterna inflação, em tradução livre) pode ser lido na íntegra no portal da Universidade de Cornell. Além de Hawking, o texto tem coautoria de Thomas Hertog, pesquisador da Universidade Católica de Leuven, na Bélgica.

O artigo mergulha na ideia que nós vivemos em um multiverso, ou seja, um conjunto de diferentes universos, incluindo este em que habitamos. Segundo os pesquisadores, esse grande número de universos deixam marcas detectáveis na radiação cósmica de fundo.

“Essa é uma teoria do Big Bang. É um aperfeiçoamento do modelo ‘no-boundary’ proposto por Hawking à respeito do Big Bang, no qual ele e James Hartle apresentaram em 1983”, explicou seu colega de pesquisa Hertog ao IFLScience. O modelo ‘no-boundary’ sugere que o Big Bang do nosso universo foi acompanhado de eventos similares nos outros universos.

Veja mais no site Galileu