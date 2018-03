Estudantes têm só até hoje para se inscrever na lista de espera do Prouni

Candidatos que não foram selecionados na chamada regular do programa devem manifestar interesse em vagas remanescentes até a meia-noite

Termina às 23h59 desta segunda-feira (19) o prazo para os estudantes que não foram pré-selecionados na primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) manifestarem interesse em uma das vagas remanescentes. As inscrições na lista de espera da primeira edição do programa em 2018 devem ser realizadas pelo site oficial do processo seletivo, neste link .

A lista de espera do Prouni vai municiar as instituições de ensino superior para preencher as vagas não ocupadas. A relação de candidaturas ficará disponível já a partir de terça-feira (20) e os selecionados deverão comparecer às respectivas instituições escolhidas entre a quarta (21) e quinta-feira (22) para apresentar a documentação necessária para comprovar as informações prestadas durante o ato de inscrição.

Esta primeira edição do programa no ano oferece um total de 243 mil bolsas de estudo, das quais 113 mil são integrais e 129 mil, parciais. As integrais foram criadas para estudantes com renda per capita de até 1,5 salários mínimos, enquanto as bolsas parciais se destinam àqueles com renda familiar de até três salários mínimos por pessoa.

