Programa Fala Amazônia desta terça-feira faz um balanço do Fórum Social Mundial

O programa Fala, Amazônia! de hoje vai fazer um balanço do Fórum Social Mundial, onde estivemos presentes junto com outros colegas do Amapá do SindSep, da Prefeitura, do Movimento de Mulheres. Marielle Presente! No programa Fala, Amazônia! Entrevistamos Fabio Nogueira,Presidente do Psol da Bahia e militante Movimento Negro Ciclo do Pau Marino. Também entrevistamos o líder indígena Kahô Pataxô – Coordenador Geral do Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas do Estado da Bahia que fez um balanço da Assembléia dos Povos. Para fechar as entrevistas do FSM entrevistamos Lail Monjola, Coordenador Geral do Coletivo Vidas Negras Importam.

O programa também traz informações sobre as Consulta Pública que aconteceram na semana passada para tratar da criação de Unidades de Conservação nas áreas de ressaca da bacia do Igarapé da Fortaleza, com escutas a SEMA, MPE e a comunidade. E finalmente vamos falat do Fórum Mundial da Água e do Fórum Alternativo Mundial da Água, que acontecem esta semana em Brasília.

Fiquem conosco nesta hora que o Programa Fala Amazônia desta terça tem isso e muito mais pra vc!

Ana Euler