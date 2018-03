Semana Amapaense de teatro pretende popularizar o segmento no estado

Acontece no período de 21 a 27 de marco a Semana Amapaense de Teatro. As atividades acontecerão na Biblioteca Pública e no Teatro das Bacabeiras. A iniciativa faz parte do projeto de popularização do teatro. Os ingressos serão vendidos ao preço simbólico de R$ 2,00 para que todas as pessoas tenham acesso. As cem primeiras pessoas terão entrada gratuita nos espetáculos.

A programação consiste em seminário, rodas de conversa e diversas apresentações de espetáculos teatrais. A semana será promovida pelo Coletivo de Artistas Produtores e Técnicos de Teatro do Amapá (CAPTTA) e Colegiado de Teatro da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP)

Serão apresentados mais de dez espetáculos teatrais, adultos e infantis, de linguagens e estéticas distintas, no intuito de agradar o público amapaense em sua diversidade. A programação conta ainda com oficinas, palestras, mesas redondas. O objetivo é estabelecer um ambiente de livres-trocas entre os grupos e artistas participantes, para fortalecer o movimento e desenvolver potencialidades.

As escolas interessadas também podem participar da semana Amapaense de Teatro. Os agendamentos podem ser feitos por meio do e-mail capttaap@gmail.com ou pelos telefones 98115-2710; 99129-1124 ou 98114-9655.

Adryany Magalhães