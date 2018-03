5 razões para fazer um intercâmbio na Rússia

A nação que sediará a Copa do Mundo em 2018 oferece ótimas opções para viagens. Veja alguns dos principais motivos para considerar um intercâmbio na Rússia

Uma enriquecedora experiência cultural, acadêmica e profissional no exterior traz diferenciais valiosos para o estudante brasileiro, que tem uma série de opções ao redor do globo para escolher.

Já considerou uma viagem até a Rússia? Um país imenso, rico e cheio de história, pode representar uma alternativa muito interessante. Além disso, é sede da próxima edição da Copa do Mundo de futebol, que será realizada neste ano. Venha conosco e conheça algumas das principais razões para fazer um intercâmbio na Rússia.

1. Referência no ensino

Com altos níveis de educação formal, tendo boa parte de sua população com ensino superior completo, a Rússia destina grande parte dos investimentos no país para a área. Em outras palavras, o ensino é uma prioridade.

O intercambista brasileiro encontrará IES de referência no mundo todo, com formações de grande amplitude. Como herança da antiga União Soviética, a nação também conta com robusto sistema de ensino público, com centenas de universidades.

2. Planejamento urbano

Resultado de investimentos que datam da época da União Soviética, os ambientes urbanos russos possuem considerável infraestrutura, principalmente no que diz respeito ao setor de transportes e logística.

Para o intercambista na Rússia não faltarão facilidades de translado, além de soluções modernas nas cidades para segmentos como serviços, engenharia civil e comunicações.

