Alunos do SESI Amapá realizam visita à Comunidade Quilombola do Curiaú

Macapá – Por meio do projeto intitulado Africanidades, alunos da Escola Visconde de Mauá do Serviço Social da Indústria (SESI) do Amapá visitaram a Comunidade Quilombola do Curiaú. Na ocasião, participaram as turmas do Ensino Médio Articulado à Educação Profissional (EBEP), docentes e a equipe pedagógica da instituição.

A proposta é abordar as influências africanas no Brasil, principalmente no Estado do Amapá, propiciando aos alunos um redimensionamento e fortalecimento dos estudos africanos e afro-brasileiros no que tange sua obrigatoriedade a partir da Lei 10.639/03.

A iniciativa está sendo coordenada pelos professores André Camilo, de Geografia; Charles Quaresma, História e Atualidades; e Daniel Ribeiro de Filosofia e Sociologia, além de contar com o apoio da equipe pedagógica. “Ao trabalhar a história desses povos dentro da sala de aula, incentivamos os estudantes a refletirem sobre sua importância na nossa formação étnica e cultural, além disso, eles aprendem a respeitar e praticarem o exercício da cidadania”, explicou a coordenadora do EBEP, Andreia Silva.

Durante a visita, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer aspectos da história e da cultura amapaense. A explanação foi feita pela dona Esmeraldina Santos, moradora antiga da comunidade do Curiaú.