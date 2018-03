Confira novas imagens incríveis do telescópio Hubble, da NASA

Hubble está desde 1990 viajando em busca de 110 objetos espaciais, identificados pelo astrônomo Charles Messier, que viveu no século 19

Os apaixonados por astronomia vibram de alegria toda vez que a NASA decide divulgar fotos que seus equipamentos capturam do nosso maravilhoso espaço.

Agora foi a vez do telescópio Hubble, que está desde 1990 viajando e registrando imagens para uma missão que tem como objetivo identificar os 103 objetos espaciais que o astrônomo Charles Messier, cientista do século 19, notou serem passíveis de serem observados no Hemisfério Norte.

Desde então, Hubble encontrou 93 desses objetos — mas a lista cresceu, e agora são 110 que ele deve encontrar.

