Jurista João Baptista Herkenhoff anuncia proposta de seminários para 2018

Proposta de seminários a serem ministrados em 2018.

Assunto: Proposta de seminário.

Tema do seminário – Direitos Humanos, importância do conhecimento deste tema por juristas em geral, líderes religiosos e líderes sociais, jornalistas, professores, políticos e simples cidadãos.

Quem se propõe a ministrar o seminário: João Baptista Herkenhoff, Juiz de Direito aposentado (ES), professor aposentado (UFES), palestrante em atividade, escritor (50 livros publicados, alguns deles versando sobre Direitos Humanos).

Duração do seminário: vinte horas (5 sessões de 4 horas, no correr de uma semana).

Período em que o professor estará disponível para ministrar o seminário – a combinar, dependendo da agenda da entidade que propõe e das possibilidades do palestrante. Em princípio não há, por parte do palestrante, períodos que devam ser desconsiderados, exceto do Natal ao Ano Novo.

Chegada na cidade escolhida: na véspera do início do seminário ou no dia, pela manhã.

Partida da cidade em viagem de regresso a Vitória: no dia seguinte ao término do seminário.

Passagens aéreas e diárias de hotel: correrão por conta da entidade que promover o evento.

Honorários – a ajustar (entendimento entre o professor e a instituição que promover o seminário).

Sorteio de livros – o professor sorteará livros de sua autoria para doação aos participantes.