Medicina Tradicional Chinesa no tratamento do enjoo na gravidez

Há no mercado uma pulseira que pressiona um ponto específico do corpo, responsável pelo tratamento do enjoo e enxaqueca

O enjoo é sem dúvidas o sintoma mais desagradável na gestação. Resumidamente ocorre devido às tantas alterações hormonais que acontecem na gravidez.

Há casos em que os enjoos fogem do considerado normal e fazem com que a gestante sofra e impedem a qualidade de vida da mulher. Na maioria das gestações, é comum que os enjoos sejam mais frequentes nos três primeiros meses, mas muitas mulheres reclamam do desagradável sintoma nos nove meses de gravidez, e nem sempre, os medicamentos conseguem ajudar nestes casos.

Medicina Tradicional Chinesa no tratamento de enjoos

Depois de muitos anos de pesquisa foi comprovado que a acupressão (abordagem da medicina chinesa), que pressiona o ponto de acupuntura responsável pelo enjoo e enxaqueca, é o método mais eficiente para o tratamento de enjoos na gravidez.

O especialista em medicina tradicional chinesa, Gustavo Lima esclarece que há um ponto específico no corpo, conhecido como CS 6 e que para localizá-lo, basta considerar a linha logo abaixo da mão, três dedos abaixo dessa linha é onde o ponto está localizado, entre os dois tendões. Ao pressionar, é possível sentir uma leve dor.

“Este ponto está localizado nos dois braços e ora pode ser massageado em um, ora em outro. Em caso de enjoo, o indicado é que a mulher pressione intensamente este ponto, para movimentar a energia e aos poucos o sintoma vai se tornando mais ameno”, explica o médico.

O site Trocando Fraldas, que tem se dedicado além de disponibilizar informações de qualidade, a oferecer produtos de primeira linha ao público feminino, explica sobre a pulseira anti-enjoo, uma das mais procuradas pelas gestantes. Possui o ponto Nei-Kuan ou P6 costurado por dentro do elástico, sendo assim, quando a mulher se sente enjoada e coloca a pulseira começa a se sentir aliviada do sintoma de 5 a 10 minutos após a utilização. Este é um método natural que costuma oferecer excelentes resultados mesmo nos casos mais graves.

Se a gestante sofre muito com enjoos e mesmo utilizando medicamentos específicos sofre com o sintoma, pode optar pela pulseira e pelo método chinês de tratamento.