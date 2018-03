Musicalidade amapaense é celebrada em mais uma edição da Mostra Sescanta Amapá

Show gratuito com participação de artistas locais

A 14ª edição do Sescanta Amapá, mostra de música promovida pelo Sistema Fecomércio, por meio do Sesc Amapá, enaltecerá a cultura amapaense promovendo um grande show musical com a participação da Banda Negro de Nós. Com entrada gratuita, o evento acontecerá no dia 24 de março, a partir das 19h, na unidade Sesc Araxá.

Ademir Pedrosa e Dilean Monper interpretados por Hadassa Oliveira, Alan Gomes, Augusto Oliveira e Cássio Pontes, Enrico Di Miceli e Joãozinho Gomes, Nice Sales e Sandoval Júnior, João Amorim, Osmar Júnior, Sabrina Zahara, Wellem Silva e Willian Cardoso interpretados por Deize Pinheiro apresentarão canções inéditas que serão registradas para compor o DVD do festival. O show também contará com a participação especial do cantor Amadeu Cavalcante, que será homenageado em reconhecimento a sua trajetória musical.

As dez canções classificadas passaram pelo processo seletivo, que este ano contou com mais de 75 inscrições. Os artistas classificados, além da participação no DVD, receberão troféu e passarão a fazer parte da pauta musical do Sesc Amapá em 2018.

Chegando a sua 14ª edição, o projeto, que ocorre anualmente, segue contemplando e fomentando o seguimento musical local, gerando novas oportunidades para artistas experientes e para o surgimento de novos compositores, instrumentistas e intérpretes.