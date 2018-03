PF prende homem por tráfico internacional de munição em Oiapoque

Oiapoque/AP – A Polícia Federal prendeu na noite dessa terça-feira (20/3) um empresário por tráfico internacional de munição, no bairro de Vila Vitória, em Oiapoque.

O homem havia acabado de voltar de Saint George, na Guiana Francesa, quando foi abordado por policiais militares. Foram encontrados em sua posse 45 munições de calibre .12.

De acordo com o apurado, o preso estava na companhia de mais quatro homens que teriam atravessado a fronteira para comprar gêneros alimentícios. Antes de atravessarem de volta ao Brasil, um terceiro teria oferecido as munições ao detido.

O empresário está preso à disposição da Justiça e deve responder pelo crime de tráfico internacional de munição. Se condenado, poderá cumprir pena de até oito anos de reclusão.

Comunicação Social da Polícia Federal no Amapá