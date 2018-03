10 dicas para praticar um turismo sustentável

Confira as dicas do Instituto Akatu para ser um viajante que deixa (e leva) boas lembranças nos locais que visita

O consumidor consciente procura deixar sempre um impacto positivo na comunidade local e na natureza dos destinos onde esteve.

O turismo possibilita movimentar a economia de uma região, já que os visitantes se hospedam, se alimentam, fazem alguma atividade de lazer ou negócios – enfim, consomem produtos e serviços.

Governo, empresas e sociedade devem se empenhar para que as atividades turísticas promovam a valorização cultural e a diversidade, além de reduzir a pobreza e o desemprego.

Veja as nossas dicas de turismo consciente e aproveite o seu destino sem prejudicar a região visitada:

Respeite a cultura e as comunidades locais

Mais do que conhecer um destino e suas belezas, você pode ter o prazer de conhecer as pessoas que moram lá. Respeite sempre a cultura regional – aproveite para conhecer as diferenças e ouvir histórias que poderão ser lembradas quando você voltar para casa. Procure um guia local ou o ponto de turismo para se informar sobre as atrações e valorize o patrimônio regional.

Prefira os alimentos e pratos da época e regionais

Quando o visitante escolhe alimentos da região que visita, e da época, está optando por um consumo com menos impacto, já que são exigidos menos recursos como agroquímicos em sua produção e eles são transportados por distâncias mais curtas, emitindo menos gases de efeito estufa. Esses alimentos regionais geralmente são ingredientes dos pratos típicos da região, que são uma aventura para o paladar dos visitantes.

Atenção na hora de comprar as lembrancinhas

Neste pequeno gesto de consumo, de comprar um objeto como lembrança, o turista consciente pode valorizar o trabalho de artesãos locais, que mantêm a cultura regional viva e usam o dinheiro em benefício de suas famílias. Por outro lado, fique atento ao material usado e não compre um souvenir que possa ter causado dano à natureza, como a destruição de recifes de corais, importantes para o equilíbrio da vida marítima, por exemplo.

Não deixe nada no caminho

Atenção aos resíduos que você gera quando visita um local – eles são de sua responsabilidade. Sempre destine corretamente e, de preferência, separe aqueles que podem ser reciclados. Se estiver em uma trilha, praia ou outro lugar onde não houver coleta de lixo, leve um saquinho para carregar os seus resíduos e destiná-los a um local correto, sem poluir o meio ambiente – se possível, ajude a recolher o lixo que descartaram inadequadamente.

Não retire nada no caminho

Ao fazer passeios em áreas ambientais, não recolha plantas e animais, pois isso pode prejudicar o ecossistema. A melhor recordação que você pode ter é uma linda foto, além de boas histórias para contar.

