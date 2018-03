Cientistas descobrem novo contraceptivo masculino

Afinal, a responsabilidade de evitar a gravidez não deve ser apenas da mulher

Cientistas da Universidade de Washington, em Seattle, estão desenvolvendo uma pílula anticoncepcional masculina que seja tão eficaz quanto os tradicionais métodos exclusivos para os homens, como a camisinha e a vasectomia.

Segundo a pesquisa, a nova pílula, chamada de dimethandrolone undecanoate ou apenas DMAU, já passou por alguns testes e os resultados são animadores. “O DMAU é um grande passo em direção ao desenvolvimento de um anticoncepcional masculino diário”, afirmou Stephanie Page, professora de Medicina em Washington, ao The Guardian.

Cem homens de 18 a 50 anos passaram pelo experimento da pílula, que testou os efeitos de diferentes doses (100, 200 e 400 miligramas) e diversificadas formulações dentro da cápsula. Os indivíduos tiveram que tomar o contraceptivo uma vez por dia durante 28 dias com a ingestão de alimentos. Contudo, apenas 83 completaram todas as etapas do experimento.

Veja mais no site Cláudia