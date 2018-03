Como avaliar uma nova proposta de emprego? Veja 6 dicas úteis

Saiba o que deve ser levantado antes de dizer “sim” ou “não”!

José Rondina

Em tempos de crise, saber como avaliar uma nova proposta de emprego pode gerar inúmeras inseguranças. E para dar uma resposta final sensata e fundamentada, é preciso trazer alguns fatores para reflexão. Por esse motivo, no artigo de hoje, ajudaremos você criar uma linha de análise que ajude nessa tomada de decisão.

Então, descubra agora como avaliar uma nova proposta de emprego:

#1 – Salário

Antes de tomar qualquer decisão, um dos principais pontos a ser avaliado, sem sombra de dúvidas, é a remuneração. Por isso, é importante analisar se salário está de acordo com as suas expectativas, levando em consideração a sua experiência, qualificação profissional e, principalmente, as atribuições da vaga a ser preenchida.

Caso a remuneração não bata com os fatores citados, o mais indicado é fazer uma renegociação salarial. Mas, para que esse tipo de proposta tenha bom resultados, você deverá pontuar de forma objetiva todos os porquês que defendem a sua argumentação. Pois, apenas falar que você quer ganhar mais não é o suficiente para convencer o contratante.

#2 – Plano de carreira

Esse é um ponto muito importante – e me atrevo a dizer que ele está par a par com questão salarial-, isso porque, avaliar se empresa condiz com seus objetivos profissionais é essencial. Hoje, na maioria dos casos, um dos fatores que mais influenciam o desligamento do empregado com a empresa é a falta de perspectiva de crescimento.

Essa dor tão latente, para aqueles que sonham alto, acaba resultando em profissionais desmotivados, gerando um tipo de situação nem um pouco agradável. Portanto, para que a sua decisão não gere arrependimentos reflita sobre as possibilidades de ascensão profissional dentro da empresa.

Ah, e quando eu comentei sobre o plano de carreira ser tão importante quanto à questão salarial é porque se o salário é baixo, mas, ao mesmo tempo, há um plano de carreira, que contemple uma melhor remuneração, vale à pena pensar mais a respeito.

#3 – Local

O local de trabalho influencia muito na hora de saber como avaliar uma nova proposta de emprego. Por meio dessa análise, é possível compreender se o salário está de acordo com os gastos no transporte, e constatar se a vaga aberta não vai gerar futuros problemas por conta de sua localização.

Veja mais no Via Carreira