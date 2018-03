Homem faz reféns dentro de supermercado na França

Crime acontece na manhã desta sexta-feira (23) na cidade de Trèbes e pelo menos duas pessoas morreram. Homem alega fazer parte do Daesh

Carolina Vilela e Cristina Charão

Um homem entrou em um supermercado e fez clientes de reféns na cidade de Trèbes, a 100 km de Toulouse, no sul da França, na manhã desta sexta-feira (23). Pelo menos duas pessoas morreram, segundo a agência France Presse e outras publicações locais.

O suspeito, a priori, alegou fazer parte do grupo terrorista Daesh.

Um polícial teria sido ferido com tiro no ombro foi levado para um pronto-socorro e passa bem. Este policial fazia parte de um grupo de quatro que fazia exercícios de corrida nas ruas de Trèbes. O grupo foi perseguido e alvejado por um homem em um carro. Este homem teria fugido e entrado no supermercado.

O primeiro-ministro da França, Édouard Philippe, informou que a “situação é séria” e que tudo leva a crer que se trata de um ato terrorista.

A rede de TV local BFM diz que o seqüestrador fez reivindicações, exigindo a libertação de Salah Abdeslam, o único sobrevivente do grupo por trás dos ataques terroristas em Paris e Saint-Denis, atualmente encarcerados. O sequestrado também seria conhecido pelos serviços de inteligência franceses.

A Procuradoria de Paris informou que procuradores de combate ao terrorismo estão investigando o incidente, mas não comentou sobre a possível ligação com o Daesh.

