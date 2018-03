Museu Sacaca lança site oficial para divulgação das suas atividades

Dando continuidade à Campanha “VEM PRO MUSEU – VALORIZE, QUE É NOSSO!”, o Museu Sacaca apresenta mais uma ferramenta de divulgação e massificação das atividades ocorridas dentro do espaço museológico.

No sentido de desenvolver e melhorar a relação com o público visitante do Museu Sacaca, o Governo do Estado através do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá – IEPA, lançou nesta manhã, do dia 23 de março, o site oficial do Museu Sacaca.

Basta você clicar no endereço eletrônico http://www.museusacaca.ap.gov.br/ e conhecer uma parte do que existe dentro da área de 20 mil metros quadrados, com ambientações que retratam a vida da população ribeirinha, atividades pedagógicas, pesquisas, histórias e também a parte da preservação que contribui para a conservação do patrimônio global, que objetiva o desenvolvimento humano e a preservação do patrimônio cultural do Amapá.

O site do Museu Sacaca foi criado a partir de uma parceria do IEPA com o Centro de Gestão da Tecnologia da Informação – PRODAP que disponibilizou sua equipe técnica para a construção da plataforma digital com um designer do site totalmente adaptado para os mais diferentes tipos de telas de celulares, tablets, notebooks e computadores.

“ O site será uma ferramenta que contribuirá cada vez mais para a divulgação do museu em todas as partes do mundo, além de contribuir com os visitantes e turistas que acessam este tipo de ferramenta digital”. Afirmou Jorge Souza, diretor-presidente do IEPA.

Na página da web será possível fazer pré-agendas dos espaços físicos como auditório, maloca multiuso, casa de vidro, planetário, além dos ensaios fotográficos e filmagens que ocorrem toda segunda-feira.

Além das notícias diárias que irão ocorrer dentro do museu, outros links podem ser acessados na página e levarão os internautas às informações de todos os espaços do museu, como; a casa de exposição permanente, exposição a céu aberto, espaço educativo, agendas, Memorial Sacaca, Memorial Waldemiro Gomes, cultura, praça de alimentação, área de negócios, histórico do museu, localização, vídeos e galeria de fotos.

Você também pode fazer seu cadastro através do NEWSLETTER e receber em seu e-mail todas as informações do Museu Sacaca.

Navegue à vontade.

ASSCOM/IEPA