Ovo de Páscoa é até 504% mais caro do que barra

Flávia Kurotori

Faltam dez dias para a Páscoa, e quem busca economizar pode procurar alternativas para substituir os tradicionais ovos industrializados. Para se ter ideia, conforme pesquisa feita pelo Diário, com o valor de um ovo é possível comprar até dez barras do mesmo chocolate, cuja diferença de preço chega a 504,04%.

É o caso do modelo dos Vingadores (Garoto), de 150 gramas, feito de chocolate ao leite, que sai por R$ 47,70, em média. Ao mesmo tempo, a barra de 100 gramas do mesmo produto custa em torno de R$ 4,77 nos supermercados da região, ou seja, é possível comprar dez barras com o preço de um ovo, totalizando um quilo da guloseima.

Em situação parecida, o ovo do Homem-Aranha (Nestlé), de 150 gramas, custa, em média, R$ 44,17, ante R$ 5,04 da barra do mesmo chocolate – diferença de 484,24%. Ou seja, dá para comprar quase nove barrinhas.

Embora seja desconsiderado o custo do brinquedo que acompanha o produto, em ambos os casos, é possível buscar alternativa de itens similares na internet, por exemplo. Ou, muitas vezes, bonecas ou carrinhos até mais interessantes, e pelo mesmo valor.

“Os adultos podem aproveitar a data para mostrar às crianças que o fato de ganhar um ovo de chocolate é um privilégio, mesmo que não seja o modelo desejado. É um ótimo momento para desenvolver consciências econômica e social dos pequenos”, destaca Ricardo Balistiero, economista e coordenador do curso de Administração do Instituto Mauá de Tecnologia.

Quanto ao Bis (Lacta), a diferença é de 343,59%. O ovo de 318 gramas chega a R$ 44,24, enquanto que a caixa de 125 gramas e 20 unidades custa R$ 3,92 – com o preço do ovo, o consumidor pode comprar 11 caixinhas e ficar com mais de um quilo do mesmo chocolate.

Balistiero afirma que é essencial evitar fazer gastos que comprometam a saúde financeira da família, embalado pela data comercial. “É preciso pesquisar muito antes da compra para não acabar pagando mais caro do que um produto vale, nem se endividar”, orienta.

