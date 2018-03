Recapeamento asfáltico atende dez bairros de Macapá nesta semana

O cronograma de execuções das ações de tapa-buraco atende nesta semana os bairros Jardim Equatorial, Buritizal, Santa Rita, Alvorada, Coração, Centro, Jesus de Nazaré, Cidade Nova, Pacoval e Renascer. Os serviços são coordenados pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Semob).

Na Avenida Ariosvaldo Coelho Caxias, no bairro Cidade Nova, as ações iniciaram com limpeza e aplicação de Brita Graduada Tratada com Cimento (BGTC). No local, ainda serão feitos os serviços de drenagem e recapeamento asfáltico. No bairro Alvorada, na esquina das Travessas Joaquim Pinheiro Borges com Joaquim Goveia, a Semob concluiu o recapeamento asfáltico e garante a melhoria do tráfego no local.

Desde a semana passada, a equipe de tapa-buraco trabalha na Avenida Piauí, no bairro Pacoval, com o serviço de limpeza e recapeamento asfáltico no trecho próximo à área de ressaca. “Executamos o serviço de limpeza e concluímos nesta quinta-feira, 22, o recapeamento asfáltico próximo as entradas das passarelas que foram e serão entregues pela prefeitura, para garantir a conclusão e melhoria do acesso neste locais”, acrescentou Antônio Ariosto, responsável pela equipe de tapa-buraco da Semob.

Ainda na quinta, a Semob trabalha no bairro Jesus de Nazaré, fazendo recomposição asfáltica da Avenida Ana Nery e Rua Hamilton Silva.

Márcia Fonseca