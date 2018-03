Dicas para escolher um bom seguro de carros

Muitas dúvidas surgem para você que procura um seguro bom e barato? Então, calma. Vamos listar alguns passos que você deve seguir para fechar um negócio realmente satisfatório e que não pese tanto no seu bolso.

Para ter um seguro bom e barato, primeiro, saiba quais são os documentos e vocabulários que fazem parte do contrato do seguro de carros, para você não ficar enrolado:

a) a apólice nada mais é do que o documento que a seguradora emite para o segurado após a assinatura do contrato;

b) o Prêmio é o valor que o segurado paga à seguradora;

c) o Sinistro é quando ocorre algum prejuízo com o veículo, como acidente, roubo etc.

d) a Franquia: parte que será paga pelo segurado em caso de reparo no carro;

e) a Indenização: valor que o segurado recebe da seguradora em caso de perda total, e por fim,

f) o Bônus, desconto concedido ao segurado conforme seu histórico de sinistros.

COMO CONTRATAR UM SEGURO BOM E BARATO

1 – EM PRIMEIRO LUGAR, FAÇA A COTAÇÃO

Cotar significa fazer uma pesquisa de preços e benefícios oferecidos e ter em mãos a comparação das ofertas. Procure uma empresa cotadora, é ela que vai fazer a busca para você, com o resultado é você quem escolhe o melhor seguro bom e barato para seu caso. Você não paga pela cotação, há empresas de cotação online, é a opção mais rápida e confortável, sem sair de casa.

Tenha em mente que o preço de um seguro pode variar até 396%, a diferença reflete as políticas de risco de cada seguradora.

2 – CUIDADO PARA O BARATO NÃO SAIR CARO

É aquela velha história, você quer economizar, porém economizar na cobertura pode ser um erro. Exemplo: quando você escolhe a modalidade, e opta somente por cobertura contra furto e roubo e não quer a contra terceiros, a primeira representa 70% do valor do seguro, entretanto você não encontra um seguro com 30% do valor a menos, se não incluir a contra terceiros; não fazer essa inclusão reduz apenas em 5% o valor, portanto é melhor ter uma cobertura maior, justificada claramente pela relação custo-benefício.

O mesmo sobre outros serviços, não pagar pelo guincho ou assistência 24 horas barateia muito pouco no preço final. Porém você pode dispensar se você já tem o serviço através de seu cartão de crédito ou de fábrica para os carros novos.

3 –INFORMAÇÃO PRECISA E SERVIÇO CORRESPONDENTE

Quando você fizer a cotação e preencher o formulário, não minta. As informações sobre seu veículo e seu uso são de extrema importância. Posteriormente a seguradora vai verificar e vai constatar o que é ou não verdade. Não adianta dizer que você guarda na garagem, se na verdade você não tem e o carro pernoita na rua. Dê as informações corretas e pague por aquilo que você realmente precisa.

4 – DETALHES QUE BARATEIAM SEU SEGURO

Há algumas informações que fazem seu seguro bom e barato, use-as se forem verdadeiras. Se você tem um carro e divide com sua esposa, se ela passa a maior parte do tempo com o carro o seu seguro pode baratear, as mulheres batem menos e a seguradora leva isso em conta.

5 – VALOR DETERMINADO OU VALOR DE MERCADO?

Quando você escolhe a cobertura há duas escolhas: o valor determinado, significa que você escolhe quanto quer receber em caso de sinistro ou o valor de mercado, o segurado recebe o valor do carro segundo uma tabela.

O recomendado é o preço de mercado, optar por um valor determinado hoje pode representar prejuízo certo , isso porque o mercado está aquecido e os preços estão subindo. É a tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) a base mais utilizada.

6- CONVERSE COM SEU CORRETOR

Ciente das ofertas após receber as informações da cotação, converse com seu corretor. Ele é o profissional que deve estar por dentro de todos os detalhes da seguradora e deve adequar ao máximo as suas expectativas e necessidades, tente uma pechincha.

7 – AVALIE O CONTRATO ANTES DE ASSINAR

Com o contrato em mãos, leia atenciosamente e confira todos os detalhes, muitas reclamações no Procon são por causa de cláusulas não cumpridas. Com essa análise antes de assinar evita condições ditas, porém que não foram escritas como cláusulas.

8 – CONSULTE A SUSEP

Ao procurar uma seguradora, verifique se ela está autorizada a operar. Basta checar o site da Susep – Superintendência de Seguros Privados.

Fonte: Seguro auto