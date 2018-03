SESI Amapá abre vagas para contratação de pessoal

Macapá – O Serviço Social da Indústria (SESI) do Amapá abre vagas para contratação de pessoal. Os interessados deverão acessar o site www.ap.sesi.org.br para baixar o Comunicado nº 004/2018 e verificar as orientações de como participar do processo seletivo. As inscrições ocorrerão no período de 23 a 26 de março de 2018. Pessoas que tenham vínculo, natural ou civil, com dirigente ou empregado do SESI ou do SENAI Amapá, estão impedidas de disputar as vagas.

Confira as oportunidades:

Vaga 1

Cargo: Assistente de manutenção

Formação obrigatória: Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 6 (seis) meses comprovada por meio de documentação em limpeza e conservação em geral.

16 vagas + Cadastro de Reserva

Vaga 2

Cargo: Assistente de manutenção

Formação obrigatória: Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 6 (seis) meses comprovada por meio de documentação em criação e manutenção de jardins; Poda de árvores; Cuidado de flores de ambiente interno e externo; Corte de grama; Cultivo de canteiros.

2 vagas + Cadastro de Reserva.

Vaga 3

Cargo: Assistente de manutenção

Formação obrigatória: Ensino Fundamental completo

Formação desejável: Curso de Primeiros Socorros; Noções de boas práticas de sanitização de piscinas; Noções de salva-vidas.

Experiência mínima de 6 (seis) meses comprovada por meio de documentação, com manuseio de materiais e equipamentos e tratamento e manutenção de águas de piscina

1 vaga + Cadastro de Reserva

Vaga 4

Cargo: Assistente de manutenção

Formação obrigatória: Ensino médio completo

Formação desejável: Certificado de NR 10 – Segurança em instalações e serviços em Eletricidade; Certificado de NR 35 – Trabalho em Altura

Experiência mínima de 6 (seis) meses comprovada por meio de documentação em instalações elétricas prediais

1 vaga + Cadastro de Reserva

Vaga 5

Cargo: Assistente de manutenção

Formação obrigatória: Ensino fundamental completo

Formação desejável: Certificado de NR 35 – Trabalho em Altura.

Experiência mínima de 6 (seis) meses comprovada por meio de documentação na área da construção civil

7 vagas + Cadastro de Reserva

Vaga 6

Cargo: Assistente de manutenção

Formação obrigatória: Ensino médio completo

Formação desejável: Curso Técnico em Refrigeração; Certificado de NR 10 – Segurança em instalações e serviços em Eletricidade; Certificado de NR 35 – Trabalho em Altura

Experiência mínima de 6 (seis) meses comprovada por meio de documentação na área de refrigeração predial

2 vagas + Cadastro de Reserva

Vaga 7

Cargo: Auxiliar de apoio

Formação obrigatória: Ensino médio completo

Formação desejável: Curso Técnicas de Atendimento ao Público

Experiência mínima de 6 (seis) meses comprovada por meio de documentação em setor administrativo e/ou atendimento ao público

3 vagas + Cadastro de Reserva

Vaga 8

Cargo: Técnico Operacional

Formação obrigatória: Nível superior em Arquitetura e Urbanismo

Formação desejável: Curso Técnico em Edificações

Experiência mínima de 6 (seis) meses comprovada por meio de documentação na área da construção e manutenção predial.

Conhecimentos: Microsoft Office (Excel, Word, Power Point); AutoCAD; Planilha Orçamentária

1 vaga + Cadastro de Reserva

Vaga 9

Cargo: Técnico operacional

Formação obrigatória: Bacharel ou Licenciatura em Educação Física, com registro no Conselho Regional de Educação Física

Formação desejável: Especialização em Fisiologia do Exercício

Experiência mínima de 06 (seis) meses comprovada por meio de documentação na área de formação e em avaliação física (cálculo de IMC) e bioimpedância.

Conhecimentos: Pacote Office (prioridade Excel avançado)

1 vaga + Cadastro de Reserva

Vaga 10

Cargo: Professor I

Formação obrigatória: Licenciatura Plena em Educação Física, com registro no Conselho Regional de Educação Física

Formação desejável: Especialização em Fisiologia do Exercício

Experiência mínima de 6 (seis) meses comprovada por meio de documentação com atuação em ginástica de academia com habilidades em treino funcional e avaliação física (cálculo de IMC)

Conhecimentos: Pacote Office (prioridade Excel)

1 vaga + Cadastro de Reserva

Vaga 11

Cargo: Técnico operacional

Formação obrigatória: Graduação em Psicologia

Formação desejável: Pós-graduação em Gestão de Pessoas

Experiência mínima de 06 (seis) meses comprovada por meio de documentação na área de Recursos Humanos

Conhecimentos: Domínio Pacote Office

1 vaga + cadastro de reserva