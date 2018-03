4 dicas para cuidar do carro no calor do verão

Todo motorista fica chateado quando abre o carro e sai aquele calor abafado de dentro. Esse calor pode prejudicar muito as partes do carro, desde a pintura, até o próprio motor. Muitas vezes temos que colocar uma toalha ou segurar um pano para pegar no volante. Outro erro comum é entrar no carro e ligar o ar condicionado no talo antes de dar partida no veículo. O que está muito errado. É pensando nisso que reunimos algumas dicas e ensinamentos valiosos para você proteger seu carro nesse verão que com certeza vai ser muito quente.

1- Ar-condicionado: Ao ligar o carro verifique sempre que o ar-condicionado esteja desligado e só o ligue em movimento e com as janelas abertas. Assim você ajuda a limpar as tubulações do ar e faz com que circule e saia o bafo quente que estava no carro ao entrar. Evite o choque térmico ao sair também e desligue o ar um pouco antes de chegar no destino. Sair de um lugar frio para outro muito quente, causa um extremo desconforto. É bom tentar equilibrar um pouco as duas temperaturas antes de estacionar.

2 – Para-brisa: O tapa Sol é uma ótima solução, barata e a mais comum de se encontrar. Muitas vezes evita que seu carro vire um forno. É feito com um material que bloqueia os raios solares, tem muitas que são de PET – de alumínios ou polietileno com bolhas de ar. Ele reduz em até 40 graus a temperatura interna do veículo.

3 – Temperatura do motor: Sempre olhe o indicador de temperatura do motor. No caso da luz do motor acender ou o ponto vermelho, pare o carro imediatamente. e espere o motor esfriar para evitar a fusão do motor e danos no cabeçote ou juntas. Em hipótese alguma tente abrir o reservatório de água quando isso acontecer porque existe o risco de queimadura. Quantas pessoas você conhece que tiveram que acionar o seguro de carros por conta desse tipo de descuido. Confira sempre o nível de água do radiador e use aditivo.

4 – Cuidado ao lavar o carro: Lave com frequência seu carro. Isso vai garantir um bem estar tanto para você como para a preservação do automóvel. Mas é importante o cuidado de não lavar em dias de Sol muito intenso. Os raios causam desgaste na pintura e com o uso de produtos esse processo se acelera e você pode acabar causando danos e manchas ao carro. Espere também que o motor esteja frio antes de jogar água. Polir com cera é sempre indicado porque cria uma película protetora Existem também capas para os bancos internos que protegem do Sol e evitam que os passageiros se queimem.