Movimento Cultural do Amapá celebra 10 anos no Dia mundial do Teatro

O Movimento Cultural Desclassificáveis estará completando 10 anos de trabalho em grupo e continuado e em comemoração ao Dia Mundial do Teatro estará reinaugurando a sua sede #BUNKERDESCLASSIFICAVEIS através da “Ocupação Artistica no #Barracão da Tia Gertrudes em parceria com o #CicloMarabaixo realizará o #CABARET DA NEGRITUDE com uma vasta programação de apresentações artísticas. Com o espetáculo intitulado:”Cristo por Elas” alusivo a Semana Santa com Direção de Paulo Alfaia e grande e Lenço (Andreia Lopes,Rosa Rente,Ana Paula Vilhena,Hayan Chandra,Yasmin Oliveira,Marina Brito) e outras apresentações teatrais,Performances, Intervenções Poéticas,Rodadas de Capoeira com o zGrupo Marabaixo da Favela.Projeto Vitrola Cultural e ,#DJDuffNaldson e muito Regaeo Grupo de Dança Flor Pequena , ,#TatooNaldo e a Baiuca do Chico Terra com venda de CDs e livros.

Venha comemorar e se divertir.



ESTAREMOS ACEITANDO DOAÇÕES PARA O NOSSO BRECHÓ QUE SERÁ REALIZADO BREVEMENTE.

Serviço:

Movimento Cultural Desclassificaveis

Data: 27/03/2018

Hora: 18H

Endereço: Av. Duque de Caxias, 1203 – Centro – Macapá

Barracão da Tia Gertrudes