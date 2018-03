Muitas fotos no Facebook? Descubra como fazer download de todas, de uma vez

Uma das funções mais interessantes do Facebook e que o difere da maioria das redes sociais famosas é a possibilidade de compartilhar álbuns com múltiplas fotos. Muitos usuários inclusive utilizam a plataforma para organizar seus arquivos, já que é possível adicionar localização, marcar pessoas etc.

Porém, com o passar dos anos, o volume de fotografias adicionadas ao perfil pode ser bem grande, dificultando a vida de quem deseja fazer um backup delas.

Se este é o seu caso, fique tranquilo! O Facebook possui alguns recursos que facilitam a vida dos seus usuários, incluindo a chance de baixar todas as fotos de uma só vez para o computador. Uma atitude de empatia do nosso amigo Mark, gente como a gente.

Quer aprender como? É só acompanhar este post que lhe ensinaremos passo a passo. Vamos lá!

1. Acesse a área de configurações do Facebook

É simples! Com a sua conta logada, clique na seta localizada no canto superior direito. Um menu será expandido, e você deverá clicar em “Configurações”.

2. Vá até a área de download dos dados

Dentro das configurações, veja se a guia geral está selecionada. Vá até o final das opções gerais clique em “Baixar uma cópia”. Você será direcionado para outra página.

Veja a íntegra no TecMundo