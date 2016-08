Cadastro Habitacional do Município é lançado em Macapá

Plataforma permite que o usuário se inscreva de qualquer lugar, bastando ter acesso à internet. Ferramenta visa extinguir fraudes e evitar as enormes filas que surgiam nos processos de cadastramento anteriores.

O Cadastro Habitacional do Município já está disponível para inscrição. O prefeito Clécio Luís fez o lançamento nesta quinta-feira, 25, no auditório da Caixa Econômica Federal. O cadastro é uma plataforma online de inscrição para os dois residenciais em execução: o São José e o Jardim Açucena, e para os próximos que virão. A proposta da ferramenta é facilitar o acesso à casa própria do programa “Minha Casa, Minha Vida” às famílias de baixa renda, extinguindo as enormes filas de inscrição, inibindo fraudes no cadastro e na seleção, e criando uma rede segura de dados, acessível a todos.

A coordenadora do Cadastro Habitacional, Tatiana Rezende, explicou o funcionamento do sistema e pontuou o diferencial da plataforma. “Antes desse sistema informatizado, o cadastro ocorria de forma manual, sem segurança alguma para os inscritos. Os processos ficavam encaixotados, muitos foram perdidos. Agora, os dados serão organizados, como manda a política nacional de habitação. Todos os itens de preenchimento do sistema têm como base o que preconiza o ‘Minha Casa, Minha Vida’”.

Para inaugurar o sistema, o primeiro cadastro foi simbolicamente registrado em nome do senhor Manoel Nunes Castelo, a quem o prefeito Clécio Luís fez a entrega do comprovante de inscrição. Castelo é funcionário da prefeitura de Macapá há 18 anos, onde trabalha como garçom. Ele fez questão de concorrer a uma das unidades do São José, e seu perfil é compatível com o que preconiza os governos Federal e Municipal.

Da Caixa Econômica Federal, o gerente Célio Lopes disse sobre o fortalecimento da parceria com a prefeitura. “É com muito entusiasmo que recebemos o anúncio dessa poderosa ferramenta, que sem dúvida será um divisor de águas no processo de inscrição e seleção para as famílias que sonham com a casa própria. Fica aqui renovada a nossa vontade de estreitar cada vez essa parceria, para impulsionar as políticas públicas habitacionais do município”.

O sistema online minimizará bastante o uso para fins eleitoreiros dos conjuntos habitacionais, que por muitos anos serviu de troca de voto, garantiu o prefeito Clécio Luís, que completou: “O cadastro nos permitirá também compreender mais esse universo do déficit habitacional em Macapá, conhecer o perfil de quem procura uma casa própria, os setores, a procedência, para planejarmos novos projetos para o futuro, de acordo com as demandas levantadas”.

Também estiveram presentes na solenidade, a secretária municipal de Assistência Social, Eliane Gonçalves; o promotor de Justiça Davi Zermine, representando o Ministério Público do Meio Ambiente e Conflitos Agrários e a imprensa. O Cadastro Habitacional do Município pode ser acessado pelo site www.macapa.ap.gov.br. A prefeitura também disponibilizará 10 pontos de apoio para cadastros, para quem não dispuser de internet.

Rita Torrinha/Asscom PMM

Foto: Márcia do Carmo