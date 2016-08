Estabelecimentos comerciais serão fiscalizados pela Prefeitura de Macapá e Policia Militar

A Prefeitura de Macapá firmou acordo de cooperação técnica com a Polícia Militar para o desenvolvimento de ações de fiscalização de estabelecimentos comerciais. No fim da tarde de ontem, 23, o prefeito de Macapá, Clécio Luís, assinou o termo junto com o secretário estadual de Segurança Pública, Gastão Calandrini, e o comandante da Policia Miliar, coronel Carlos Correa de Souza.

Por parte da prefeitura o acordo foi assinado também pelo secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitacional (Semduh), Edivan Barros e pelo titular da Secretaria Municipal de Finanças (Semfi), Jesus Vidal, pastas afins que trabalharão diretamente com a Polícia Militar.

O Termo de Cooperação tem por objetivo tomar algumas medidas fiscalizatórias, no sentido de viabilizar a melhoria na segurança e na tranquilidade da população macapaense. Essas ações terão por finalidade promover o controle intensificado em estabelecimentos comerciais e eventos que estão funcionando de forma irregular e/ou inadequados ao que preceitua a legislação municipal, em especial, dando-se prioridade à fiscalização no que diz respeito ao cumprimento de alvará de funcionamento dos estabelecimentos comerciais; a presença de menores em bares, boates e casas de shows; venda de bebida alcoólica indiscriminada e perturbação do sossego.

“Dessa forma, a cooperação ora firmada entre os partícipes tem o sentido de promover e assegurar a manutenção da ordem pública, amparada pelo disposto na legislação Federal e Municipal”, ressaltou o prefeito de Macapá. A Polícia Militar poderá agir como agente de fiscalização do Município de Macapá, de acordo com suas atribuições legais, de forma independente e articulada ou em conjunto com a Semduh e a Secretaria Municipal de Finanças (Semfi).

De acordo com o comandante da Policia Militar, coronel Corrêa, será realizado treinamento entre as equipes da PM e os fiscais da Semduh e da Semfi. “As equipes serão capacitadas para agirem. Primeiramente teremos que conhecer melhor a legislação municipal e os procedimentos, também estaremos orientando os ficais do município em relação ao procedimento policial”, garantiu Corrêa.

O presidente do Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes, Gilmar Marra, esteve presente na reunião e se colocou à disposição das ações, que vê como positiva. De acordo com o secretário da Semduh, Edivan Barros, ocorrerá uma ação educativa nos estabelecimentos, para depois se aplicar as medidas coercitivas, se for o caso.

O presidente da Associação de Moradores do bairro Santa Inês, Ivaldo Souza, um dos locais com grande número de bares e restaurantes, disse que espera que com essa medida se resolva o problema de perturbação do sossego. O Termo terá vigência de 6 meses, iniciando-se da data de sua assinatura.

