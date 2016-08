Comissão da Mulher debaterá ação das parteiras tradicionais na atenção à saúde

Brasília, 26/08/2016 – A audiência pública da próxima terça-feira, 30/08, irá tratar da contribuição das parteiras tradicionais ao Sistema Único de Saúde (SUS), ao parto humanizado e à redução da mortalidade materna e neonatal. Os requerimentos são das deputadas federais Janete Capiberibe (PSB/AP) e Laura Carneiro (PMDB/RJ).

A discussão terá como base o projeto “Parteiras Tradicionais do Amapá”, criado na década de 90 para atender as regiões ribeirinhas e de difícil acesso. Este projeto, hoje suspenso, capacitava e remunerava parteiras tradicionais, como política pública do governo do estado.

O encontro contará com representante do Ministério da Saúde, da Universidade de Brasília e de movimentos sociais ligadas à defesa das parteiras.

A audiência pública vai considerar a realidade das comunidades rurais, cujo acesso a assistência médica é limitado, com recorte especial para o Norte e Nordeste do Brasil, em virtude da maior presença deste serviço nestas regiões. O intuito é verificar os bônus e ônus de uma possível regulamentação do trabalho das parteiras com abrangência nacional.

A audiência é aberta ao público. Será iniciada às 15h30, no plenário 15 da Câmara dos Deputados e poderá ser acompanhada também pelo Canal da Câmara no Youtube. O evento está sendo promovido pelas Comissões de Defesa dos Direitos da Mulher e de Direitos Humanos e Minorias, com o apoio da Secretaria da Mulher.

Legenda: Em 1998, o Amapá sediou o I Encontro Internacional das Parteiras Tradicionais (Foto: Arquivo)

(Assessoria da Comissão da Mulher)