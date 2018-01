Macapá 260 anos: ex-prefeitos de Macapá são agraciados com comenda Janary Nunes

Como forma de valorizar aqueles que fizeram parte da trajetória dos 260 anos da cidade, a prefeitura entregou a comenda de mérito Janary Nunes aos ex-prefeitos e vice-prefeitos vivos de Macapá, na sexta-feira, 26. A programação marca o início das atividades em comemoração ao aniversário da capital, que será celebrado no dia 4 de fevereiro. A comenda Janary Nunes foi instituída pelo Decreto n° 099/2018-PMM para homenagear personalidades ou instituições que prestaram relevantes serviços à causa pública.

A cerimônia de entrega aconteceu no Macapá Hotel e reuniu 17 ex-prefeitos do município, desde a época de 1955 até os dias atuais. “Conseguimos reunir quase todos os ex-prefeitos vivos de Macapá, desde o senhor Claudio Nascimento, que hoje está com 92 anos, passando pelo ex-prefeito Rubens Albuquerque, Jacy e Cleiton Figueiredo. São 17 ex-prefeitos e vices que assumiram a gestão de Macapá, alguns por mandatos inteiros, outros que ficaram por apenas um determinado período. O fato é que deram a sua contribuição. Estou muito honrado, com a presença de todos eles e em poder homenageá-los”, enfatizou o prefeito Clécio.

O encontro também foi um momento para reunir experiências e recordar o passado. Aos 92 anos, o ex-prefeito Claudio Carvalho do Nascimento relembrou um pouco da sua trajetória na prefeitura. “Estar aqui hoje nos faz recordar o passado. Cheguei aqui em 1955 e fui prefeito até 1957. Entreguei a chave da cidade ao Juscelino, quando ele veio inaugurar a Icome, ainda em 1957. Trabalhei muito e nunca fui prefeito de gabinete, saia todos os dias, às 6h, e ia primeiro à prefeitura, depois ia verificar os serviços que estavam sendo feitos pela cidade. Por isso, fico feliz de estar aqui hoje recebendo essa homenagem, porque realmente trabalhamos muito pela cidade”.

Para Azevedo Costa, primeiro prefeito eleito de Macapá e que governou o município de 1986 a 1988, este é um momento histórico para o município. “Essa é uma homenagem importantíssima para nós, amapaense, e para todos aqueles que ocuparam a cadeira de prefeito nesse município. É a primeira vez que um encontro como este acontece. Essa ideia do prefeito Clécio foi muito importante, porque ficará na história não só de Macapá, mas na história do estado do Amapá, por reconhecer e homenagear os ex-prefeitos dessa cidade por todo o trabalho feito”.

Foram homenageados os ex-prefeitos Cláudio Carvalho (01/01/55 a 03/55); Rubens Albuquerque (01/08/72 a 31/12/72); Jacy Jansen Costa (01/74 a 12/80); Cleiton Figueiredo (01/08/74 a 31/10/78); Murilo Pinheiro (08/80 a 07/85); Jonas Pinheiro Borges (07/85 a 31/12/85); Raimundo de Azevedo Costa (01/01/86 a 31/12/88); Raquel Capiberibe (01/01/86 a 31/12/88); João Alberto Capiberibe (01/01/89 a 31/12/ 92); Antônio Cabral de Castro (01/01/89 a 31/12/92); João Bosco Papaléo Paes (01/01/93 a 31/12/96); Cláudio Pinho (01/01/93 a 31/12/96); João Henrique Pimentel (01/01/2001 a 31/12/2008); Eury Salles Farias, vice do João Henrique no 2° mandato (01/01/2005 a 31/12/2008); Roberto Góes (01/01/2009 a 31/12/2012); Helena Guerra, vice do Roberto Góes (01/01/2009 a 31/12/2012) e a atual vice-prefeita de Macapá, Telma Nery.

Também estiveram presentes na cerimônia o senador Davi Alcolumbre, historiadores de Macapá e familiares dos homenageados.

Karla Marques