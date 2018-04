Clécio fará mudança no primeiro escalão da prefeitura de Macapá

Em solenidade, que ocorrerá no auditório do Sebrae, nesta segunda-feira, 9, às 9h, o prefeito de Macapá, Clécio Luís, empossará novos gestores municipais, entre titulares e sub. A reforma administrativa visa fortalecer ainda mais a gestão, uma vez que alguns secretários irão sair para concorrer às eleições de 2018.

Alguns que assumirão os cargos já fazem parte da gestão, como Marina Beckmam, que assumirá a Fundação Municipal de Cultura (Fumcult); o coordenador de Comunicação, José Diniz Sena, que irá acumular a função de secretário de Assuntos Extraordinários; e Sérgio Lemos, que era diretor-presidente da Fumcult e assumirá a Secretaria do Gabinete do Prefeito.

Conheça um pouco dos que serão empossados:

Secretaria Municipal de Educação (Semed)

Sandra Maria Martins Casimiro: é pedagoga e bacharel em Direito, com especialização em Avaliação e Planejamento de Políticas Públicas e Coordenação Pedagógica. Foi coordenadora do Programa Mais Educação, em Macapá, no período de 2013 e 2014. Atuou com diretora do Departamento de Ensino da Semed de 2014 a 2015 e atualmente exerce a função de subsecretária de Educação de Macapá.

Subsecretária municipal de Educação

Francisca Antônia da Costa Oliveira: graduada em licenciatura plena em Pedagogia pela Universidade Federal do Amapá e pós-graduada em Didática do Ensino Superior. Atuou como secretária municipal Educação e Cultura do Município de Calçoene de 2009 a 2017, é professora de ensino fundamental do ex-Território Federal do Amapá desde 1992, função que exerce até hoje.

Guarda Civil Municipal de Macapá (GCMM)

Charles William de Sousa Rui Seco: inspetor de carreira, com 18 anos de serviço na Guarda Civil de Macapá. Formado em Recursos Humanos e pós-graduado em Segurança Pública. Atuou durante 4 anos à frente do Subcomando da Guarda Civil Municipal de Macapá.

Subcomandante da Guarda Civil Municipal de Macapá (GCMM)

Delcival do Carmo Camarão: é graduado em Educação Física, com especialização em Segurança Pública. Atuou como professor de datilografia pelo Senac, foi agente administrativo no Governo do Estado do Amapá, no período de 1994 a 2013, e comandante do Grupamento de Proteção Ambiental. Na gestão municipal atuou como comandante do Grupamento da Ronda Ostensiva e atualmente exerce a função de inspetor 2° Classe da Guarda Civil de Macapá.

Secretaria do Gabinete do Prefeito (Secgabi)

Raimundo Sérgio Moreira de Lemos: é formado em História pela Universidade Federal do Amapá. Foi diretor do Colégio Amapaense; chefe de Gabinete de Desembargador do Tribunal de Justiça do Amapá de 2001 a 2003; atuou como coordenador de Cultura da Prefeitura de Macapá e diretor da Agência de Fomento do Amapá. Há 18 anos é professor de História na rede estadual de ensino. De 2013 a 2016, foi diretor-presidente do Instituto Municipal de Turismo, assumindo em 2017 a Fundação Municipal de Cultura, cargo que deixará de exercer para assumir a Secretaria de Governo do Prefeito.

Secretaria Municipal de Assuntos Extraordinários (Semae)

José Diniz Silva de Sena: é publicitário e atua na área da comunicação há 15 anos. Foi militante do movimento estudantil; presidente da União Municipal dos Estudantes de Castanhal (Umec); vice-presidente Norte e depois diretor de Comunicação da Executiva Nacional da União Brasileira de Estudantes Secundaristas (Ubes); diretor de Comunicação de Empresas de Comunicação no Pará e Amapá; em 2012, assumiu a Secretaria de Gestão Governamental e Planejamento da Prefeitura de Santana, onde também fundou a Rádio Comunitária Onda Livre; e é coordenador de Comunicação Social da Prefeitura de Macapá (junho/2014 até a presente data).

Subsecretário municipal de Assuntos Extraordinários

Aurinês Sousa Siqueira: possui formação de Marinheiros para a Ativa e é especialista em Armamentos pela Marinha de Guerra do Brasil. Foi gerente de logística pela A.R. Filho & Ltda. Exerceu o cargo de diretor administrativo na Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Mineração e Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Foi chefe de Gabinete e diretor-presidente substituto do Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial do Amapá (Imap) e atualmente exerce a função de assessor especial da Secretaria Especial da Governadoria e Recursos Extraordinários da Prefeitura de Macapá (Segov).

Secretaria Municipal de Manutenção Urbanística (Semur)

Augusto César Almeida da Silva: formado em Direito pelo Centro de Ensino Superior do Amapá (Ceap), é advogado militante na área trabalhista e previdenciária. Possui especialização em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário e Gestão e Docência do Ensino Superior. Atualmente atua como professor de Direito Previdenciário, presidente da Comissão Especial de Direito Previdenciário da OAB/Amapá e coordenador do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário no Amapá.

Coordenadoria Municipal de Esporte e Lazer (Comel)

Naldima Maria Nascimento Flexa: é bacharel em Secretariado Executivo e especialista em Educação a Distância com Tutoria Online e em Didática da Educação Profissional. Atuou como coordenadora de Educação Profissional no Senac Amapá por 6 anos e como coordenadora de Trabalho e Empreendedorismo no Governo do Estado do Amapá. Na Prefeitura de Macapá, já atuou como coordenadora de Esporte e Lazer; secretária de Desenvolvimento Econômico; secretária de Assistência Social e do Trabalho e atualmente como liquidante da Urban.

Instituto Municipal de Turismo (Macapatur)

Sandro Belo Barriga: é turismólogo e cientista social, tem especialização em Gestão Hoteleira, Gestão de Alimentos e Bebidas, MBA em Gestão Pública e mestrado em Planejamento. Possui experiências como docente no ensino superior; coordenador regional do Ministério do Turismo (2005/2009); coordenador municipal de Turismo e coordenador de Planejamento Urbano da Prefeitura de Macapá (2010/2011). Foi diretor de Planejamento, chefe de Gabinete e secretário de Estado do Turismo (2012/2014). Além de atuar no trade turístico nacional como membro do Comitê Nacional da Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais de Turismo, coordenador do Enchefs, executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes; na região, é coordenador do Observatório do Turismo, membro do Convention Bureau, membro do Ceturh/Fecomércio, consultor e pesquisador reconhecido, em 2017.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec)

Rodrigo dos Santos Carvalho: graduado em Odontologia, com título de Cirurgião Dentista, pelo Centro Superior do Pará (Cesupa) e especialista em Endodontia pela instituição Avantis/Santa Catarina. Atuou em Belém (PA) no Pronto Socorro Municipal; Santa Casa de Misericórdia, Escola Estadual Salesiano e Clínica Odontológica do Cesupa. No Amapá, atuou na área odontológica em diversos municípios.

Macapá Previdência (Macapaprev)

Marco Aurélio Souza Ramalho: é graduado em Administração Geral e Direito pela Famap e atualmente cursa especialização em Gestão Pública. Na esfera pública atuou como chefe do Departamento de Compras, Contratos e Convênios na Macapá Previdência, no ano de 2011, onde também foi chefe do Departamento Atuarial e Financeiro (2011 a 2012) e diretor administrativo (2015 a 2018), cargo que deixará de exercer para assumir a direção do local.

Secretaria de Assistência Social e do Trabalho (Semast)

Simone Maria Palheta Pires: é professora adjunta da Universidade Federal do Amapá do curso de Direito; investigadora em pós-doutoramento pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra; doutora em Direito pela UFMG; advogada; titular do Comitê de Pesquisa da Unifap; parecerista da Revista de Direito Brasileira; Revista Procuradoria Geral do Distrito Federal e Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-graduação. Já atuou como procuradora Jurídica da Câmara de Vereadores de Macapá; assessora Jurídica da Procuradoria Geral do Ministério Público do Amapá e da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Amapá, onde atuou também como diretora da Câmara Única.

Fundação Municipal de Cultura de Macapá (Fumcult)

Odemarina Santos Pereira: mestranda em Ciências da Educação, pela Universidade Autônoma de Assunção; e especialista em Gestão e Docência do Ensino Superior. É graduada em Artes Visuais pela Universidade Federal do Amapá. Atua na cultura há 15 anos, é produtora cultural, atriz, iluminadora e ativista cultural. Foi diretora adjunta da Fundação Municipal de Cultura e diretora do Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU das Artes).

Macapaluz

Mizael Monteiro Lima: é administrador, formado pelo Instituto de Estudos Superiores da Amazônia (Iesam/PA); é especialista em Administração Pública e Gerenciamento de Cidades e em Gestão de Projetos pela Universidade Dom Bosco, em São Paulo; e mestre em Administração pela Unigesses/USA. Foi conselheiro Federal de Administração, no período de 2015 a 2018; prestou serviços de Consultoria e Auditoria em diversas empresas públicas e privadas.

Empresa Municipal de Urbanização de Macapá (Urbam)

Francisco Augusto Batista dos Santos: formado em Administração pela Faculdade Estácio do Amapá (Estácio Famap), foi cabo da Marinha do Brasil e já atuou como agente de crédito em Macapá. Atuou também como assessor parlamentar na Câmara de Vereadores de Macapá e como assessor especial na Prefeitura Municipal de Macapá.

Subprocurador-geral do Município

Rafael Maurício Ferreira Nery: é bacharel em Direito pela Faculdade do Amapá (Famap/Estácio de Sá). Desde 2012, atua nas áreas do Direito Administrativo, do Consumidor e de Família. É especialista na área de Licitações e Contratos Administrativos e em Direito Público, com ênfase em Direito Constitucional, Administrativo e Tributário.

Subprocuradora-geral do Município

Stella Veridiana Rocha: é bacharel em Direito pelo Centro de Ensino Superior do Amapá (Ceap), pós-graduada em Direito Público Latu Sensu pela Universidade Anhanguera e em Direito e Processo do Trabalho Latu Sensu, pela Universidade Damásio de Jesus.

Coordenadoria Municipal de Mobilidade e acessibilidade urbana (CMMAU)

Raquel Capiberibe da Silva: É técnica em Contabilidade (1965), tem licenciatura em Letras (1985) e em Pedagogia (1985). Foi diretora do Departamento de Educação Municipal de Macapá (1964); vice-prefeita de Macapá (1985); deputada federal constituinte de 1987 a1990; deputada federal de 1995 a1998; conselheira do Tribunal de Contas (1999 a 2009); secretária de Educação do município de Pedra Branca do Amapari (2011) e chefe de Gestão Portuária (Companhia Docas de Santana de 2013/2014).

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Semduh)

Kátia Maria Tork Rodrigues: é graduada em Ciências Sociais pela Universidade da Amazônia (Unama – 1992), pós-graduada em Gestão, Supervisão e Orientação Escolar. Atualmente atuava como analista administrativa. Tem experiência na área de Gestão e Inclusão Social, Ciência Política, Desenvolvimento Rural, Gestão e Saúde Indígena.

Secretaria Municipal de Saúde (Semsa)

Eldren Silva Lage: graduado em Biomedicina pela Universidade Federal do Amapá em 1994 e especialista em Vigilância em Saúde pela Universidade do Estado do Pará em 2010. É servidor efetivo do quadro do Governo do Estado do Amapá, onde exerceu diversos cargos, entre eles o de coordenador de Vigilância em Saúde. Na Prefeitura de Macapá também é servidor concursado e, além de biomédico, exerceu os cargos de coordenador dos Laboratórios Municipais de Análises Clínicas, foi coordenador de Vigilância em Saúde e subsecretário de Atenção em Saúde, de abril de 2014 até a presente data.

Subsecretária de Ação em Saúde

Tânia Regina Ferreira Vilhena: enfermeira graduada pela Universidade do Estado do Pará e especialista em Saúde da Mulher, com ênfase em Enfermagem Obstétrica pela Unifap. Possui especialização na área de Saúde Coletiva com ênfase em Saúde da Família pela Unifap e em Processos Educacionais pelo Hospital Sírio Libanês/SP. Possui mestrado em Ciências da Saúde, é professora universitária nos cursos de bacharelado e pós-graduação em Enfermagem; enfermeira assistencial do Governo do Estado e da Prefeitura de Macapá há 18 anos. Atualmente à disposição da Secretaria Municipal de Saúde, onde exerce até a presente data o cargo de coordenadora de Saúde do Município de Macapá.

Serviço

Data: 09/04 (segunda-feira)

Hora: 9h

Local: auditório do Sebrae

Endereço: Av. Ernestino Borges, nº 740, bairro Laguinho

