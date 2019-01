Aplicativos que ajudam a viajar economizando

Poupe na hospedagem, transporte, alimentação, passeios e ainda conheça mais profundamente os destinos

Giovanna Simonetti

Muitas vezes a falta de dinheiro pode ser um impeditivo para viajar. Mas, com a popularização da internet e das redes sociais, surgiram diversos aplicativos que nos ajudam a cortar gastos e, ainda assim, fazer uma viagem incrível. Confira:



Hospedagem na faixa

A estadia pode ser, junto com a passagem área, uma das partes mais caras de uma viagem. Recentemente, uma onda de aplicativos de hospedagem e economia compartilhada fizeram sucesso e conquistaram a confiança dos usuários. O Couchsurfing é um dos mais famosos: pessoas do mundo inteiro disponibilizam algum espaço em sua casa para acomodar viajantes. Tudo isso de graça! E, de quebra, muitos anfitriões ainda atuam como guias turísticos, levando seus hóspedes para conhecer lugares mais frequentados por locais. É uma ótima oportunidade de conhecer novas pessoas e imergir de forma mais completa na cultura do local que você está visitando.

Trabalhar e turistar

Outra proposta é a de work exchange, ou seja, troca de trabalho. O Worldpackers, por exemplo, é uma plataforma que te conecta com vários anfitriões – sejam hostels, ONGs, pousadas – ao redor do mundo que te oferecerão moradia em troca de trabalho! É uma alternativa de usar as suas habilidades – sejam elas quais sejam – para te sustentar e, até mesmo ajudar outros: existe a possibilidade de atuar como voluntário em projetos comunitários. Imagina ensinar inglês para crianças na Camboja? Ou trabalhar na recepção do hostel que está hospedado?

Você trabalha por algumas horas no dia e depois pode aproveitar o local! Diversas habilidades são requisitadas, como jardinagem, cozinha, fotografia, entre outras. É só encontrar a alternativa que mais combina com você e o tipo de viagem que quer fazer. O objetivo é fazer viagens transformadoras e que caibam no seu bolso.

