Maior barco-livraria do mundo atracará no Brasil em agosto

A embarcação Logos Hope ficará quatro meses em diversas cidades para vender livros mais baratos e fazer doações à população

Por Giovana Christ

A partir de agosto, o Brasil receberá a visita da maior livraria flutuante do mundo. A embarcação Logos Hope tem mais de 5 mil livros à bordo provenientes de todas as partes do globo, sendo 65% deles escritos em língua espanhola.

O acervo traz exemplares sobre ciência, esporte, gastronomia, saúde, idiomas, hobbies, religião, desenvolvimento pessoal e uma área dedicada à literatura infantil. Assim que aportam nas cidades, os tripulantes do Logos Hope também montam uma estrutura de doações de livros.

A turma à bordo é composta de mais de 400 voluntários de 60 nacionalidades que fazem parte de uma associação católica que mantém o projeto do Logos Hope.

O valor dos livros não foram divulgados, mas a proposta é que sejam mais em conta que as livrarias. O navio estará aportado no Brasil de 23 de agosto até 6 de dezembro de 2019.

Cidade Chegada Partida

Santos 23/08 17/09

Rio de Janeiro 18/09 08/10

Vitória 09/10 22/10

Salvador 24/10 12/11

Belém 18/11 06/12

É possível doar valores para o projeto pelo site oficial e se candidatar para participar como tripulante.

Viagem & Turismo